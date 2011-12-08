Azgın Teke sendromu normal mi?

CİNSEL Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Adana Şubesi Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar, bazı erkeklerde orta yaş sorununun işte başarı hırsına, bazılarında dine yönelmeye, spor ve yeni hobiler edinmeye neden olabildiğini, ’azgın teke’ veya 40’ından sonra ’azma’ sendromlarının da aynı nedene dayandığını söyledi.

Dr. Taner Canatar, orta yaş bunalımlarından korumak için düzenli spor yapma, stresten uzak durma, iyi beslenme, iş temposunu azaltma, bol kitap okuma, resim veya el sanatları gibi hobilerle uğraşmayı önerdi.

CİSED Başkanı Canatar, orta yaş döneminin erkek için en verimli yaşlar olduğunu, ruh ve beden gelişimini tamamlayıp olgunlaşarak daha dengeli bir hal aldığını belirtti. Erkeklerde ’orta yaş bunalımı’ konusunda Taner Canatar, şunları söyledi:

"Yavaş yavaş belirginleşen zihinsel fonksiyonlarda düşüş, huysuzluk, kıskançlık ve çapkınlık gibi alışılmamış davranış şekillerinin dikkat çektiği dönem orta yaş krizi olarak adlandırılabilir. Erkekliğin simgesi haline gelen seks dürtüsü ve kapasitesi de maalesef yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu doğal ve normal süreç genellikle erkekler tarafından rededilirr ve bu kabullenememe duygusu kişiyi, kendini çevreye ispat etme davranışına itebilir. Hatta bazı erkeklerde bu durum işte başarı hırsına, bazılarında dine yönelmeye, spor, yeni hobiler edinmeye sebep olabilir. Çünkü erkek bilinçdışı olarak cinsel dürtü ve başarı açısından eskisi gibi olduğunu ispat etmeye çalışır. Kendini ispatın ülkemizde seçilen diğer bir yolu da daha genç yaştaki kadınlarla flört etmektir. Makul ölçülerde normal sayılabilecek bu durum bazen kontrolden çıkabilir."



SEKS ERKEKLER İÇİN GÜÇ SİMGESİ



Kendini ispat ve genç görülme kompleksinin giyim tarzını, yeme alışkanlığını, sosyal davranış biçimini değiştirmeye yöneltebileceğini kaydeden Canatar, "Bu şekilde orta yaş krizine giren, cinsel isteğinde yalancı bir artış yaşayan, yemeye içmeye düşen, evini, karısını, işini veya sosyal çevresini terk etmeye teşebbüs eden, kıskançlığı artan, çapkınlık yapan ve keyfine düşkün olan erkeklere halk arasında azgın teke veya 40’ından sonra azma, bu durumun yaşanmasına da azgın teke sendromu denir" dedi.



CİSED Adana Şube Başkanı Uz. Dr. Canatar, orta yaş bunalımlarından korumak için önerilerini şöyle sıraladı:

"Ruh ve beden kapasitesi arttırılmalı. İleri yaşta düşünce, hafıza ve entelektüel fonksiyonlarını en üst düzeyde tutmak için; kendini ve çevreni olduğu gibi kabullenilmeli. Düzenli spor yapmak, stresten uzak durmak, iyi beslenmek, iş temposunu azaltmak, sık sık tatil yapmak, bol kitap okumak, müzik dinlemek, resim veya el sanatları gibi hobilerle uğraşmak işe yarayabiliyor."



