Azerbaycan’dan Interpol Aracılığıyla Theoharus Aleyhinde Tutuklama İstemi

Azerbaycan’ın, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, ülkeye yasa dışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını istediği ve bu talebini Interpol’e bildirerek, Theoharus aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarttırdığı iddia edildi.

Azerbaycan’ın, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, ülkeye yasa dışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını istediği ve bu talebini Interpol’e bildirerek, Theoharus aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarttırdığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Theoharus’un Karabağ’daki anayasa referandumuna gözlemci olarak katılmak için Azerbaycan’a gittiğini; ancak Azerbaycan’ın, Karabağ’daki referandumu tanımaması ve “yasadışı” ilan etmesi nedeniyle, Theoharus da dahil olmak üzere, referanduma gözlemci olarak katılan 41 ülkeden 450 kişi için tutuklama isteminde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Theoharus’un adaya döndüğü ve bugün, Dayanışma Hareketi’nde yapılacak seçimde yeniden Başkan olabilmek için adaylığını koyacağı belirtildi.