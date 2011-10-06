AZ YEMEK İÇİN BÜYÜK ÇATAL KULLANIN

Amerikalı bilimadamları, daha az yemenin yeni reçetesini buldu: Büyük çatal kullanmak.

ABD'nin Utah Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, çatal-bıçak takımının boyutunun psikolojik olarak beslenme alışkanlığını etkileyebileceğini gösterdi.

"Journal of consumer research" adlı tüketici davranışlarının konu alındığı dergide yayımlanan araştırmada, çatalların boyutu ne kadar büyükse, lokmaların da o derece büyük olduğu, dolayısıyla tokluk hissinin daha çabuk geliştiği vurgulandı.

ABD'deki bir İtalyan lokantasında yapılan araştırmada, bilimadamları lokantadaki her masaya biri küçük, biri büyük çatal koydu. Büyük çatal kullananların tabaklarında diğerlerinden iki kat fazla yemek bıraktığı görüldü.

Fransız Le Point dergisinin internet sitesinde de yayımlanan makalede bilimadamları, geniş çaplı olmamasına rağmen araştırmanın, obeziteyle mücadelede diyetisyenlere fikir vermesini umuyor.