Güney Kıbrıs:
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05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:30

Ay.napa Ve Protara’da Bisikletli Polisler Görev Yapacak

Larnaka’ya bağlı Ay. Napa ve Protara’da, önümüzdeki hafta sonundan itibaren bisikletli polislerin görev yapacağı haber verildi.

Ay.napa Ve Protara'da Bisikletli Polisler Görev Yapacak
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 Larnaka’ya bağlı Ay. Napa ve Protara’da, önümüzdeki hafta sonundan itibaren bisikletli polislerin görev yapacağı haber verildi.

Bisikletli polislerin hem turistlere ve dükkân sahiplerine yardımcı olacağını, hem de olası ihlalleri denetleyip ceza keseceklerini yazan Fileleftheros gazetesi, bisikletli polis uygulamasının, önümüzdeki hafta sonundan itibaren pilot program olarak uygulanmaya başlayacağını belirtti.

Haberde programın Ağustos ayının ilk yarısından itibaren diğer sahil kentlerinde de uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

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