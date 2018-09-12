banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93119
ALTIN
244.929
DOLAR
6.3662
STERLİN
8.2800
EURO
7.3760
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
Trafik Kazası
LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI
Müjdeyi Zeki Çeler verdi!
MÜJDEYİ ZEKİ ÇELER VERDİ!
Zincirleme kaza
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner282
Flaş Haber
Trafik Kazası
Kapat

“ayios Memnonas” Bölgesinin Eski Rum Sakinleri Derinya’daki İstimlaklarden Şikayetçi

Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Harika bölgesinin (Ayios Memnonas-Ayyos Memnon) yaklaşık 180 eski Rum sakininin, Derinya-aşağı Derinya-Ayyos Memnon yolundaki genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde istimlâk edilecek arazilerinin bir kısmını kaybedecek olmaları nedeniyle şikayetçi oldukları bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Ayyos Memnon bölgesine inşa edildiği iddia edilen “devasa” akaryakıt istasyonu ile çok katlı mağazayla ilgili önceki gün çıkan haberlerin akabinde, bölgede malı...

“ayios Memnonas” Bölgesinin Eski Rum Sakinleri Derinya’daki İstimlaklarden Şikayetçi

Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Harika bölgesinin (Ayios Memnonas-Ayyos Memnon) yaklaşık 180 eski Rum sakininin, Derinya-aşağı Derinya-Ayyos Memnon yolundaki genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde istimlâk edilecek arazilerinin bir kısmını kaybedecek olmaları nedeniyle şikayetçi oldukları bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Ayyos Memnon bölgesine inşa edildiği iddia edilen “devasa” akaryakıt istasyonu ile çok katlı mağazayla ilgili önceki gün çıkan haberlerin akabinde, bölgede malı...

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
“ayios Memnonas” Bölgesinin Eski Rum Sakinleri Derinya’daki İstimlaklarden Şikayetçi

Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Harika bölgesinin (Ayios Memnonas-Ayyos Memnon) yaklaşık 180 eski Rum sakininin, Derinya-aşağı Derinya-Ayyos Memnon yolundaki genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde istimlâk edilecek arazilerinin bir kısmını kaybedecek olmaları nedeniyle şikayetçi oldukları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Ayyos Memnon bölgesine inşa edildiği iddia edilen “devasa” akaryakıt istasyonu ile çok katlı mağazayla ilgili önceki gün çıkan haberlerin akabinde, bölgede malı olan Rumların şikayetçi olduklarını yazdı.
Gazete, sözde “Ayyos Memnon Muhtarı” Hristoforos Ellinas’ın, Rum Hükümeti’nin kısa bir süre sonra, istimlaklarden etkilenecek olan Rumlara mektup göndererek, konuyla ilgili detaylı açıklama ve Rum Yönetimi tarafından kendilerine verilecek tazminatlarla ilgili bilgilendirme yapacağını teyit ettiğini kaydetti.
Rum Tapu Dairesi tarafından biçilen istimlak bedelinin, yerinde değerlendirme usulüyle değil, Rum Tapu Dairesi’nin elindeki 1974 yılı öncesi haritalara göre biçildiğini belirten Ellinas, KKTC Tapu Dairesi’nin haritalarının kullanılmadığını ifade etti.
Habere göre Ellinas, Ayyos Memnon’un eski Rum sakinlerine ait arazilerin değerinin, Derinya bölgesindeki taşınmazların değerine göre belirlendiğini de söyledi.
(GE/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viktoras Papadopulos İki Kat Maaşla Saray’a Dönüyor
Viktoras Papadopulos İki Kat Maaşla Saray’a Dönüyor
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Poliste Birim Kuruluyor
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Poliste Birim Kuruluyor
Rumların Kredi Kartı Harcamaları İlk Kez Kıbrıslı Türklerin Harcamalarını Geçti
Rumların Kredi Kartı Harcamaları İlk Kez Kıbrıslı Türklerin Harcamalarını Geçti
Viktoras Papadopulos İki Kat Maaşla Saray’a Dönüyor
Viktoras Papadopulos İki Kat Maaşla Saray’a Dönüyor
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Poliste Birim Kuruluyor
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Poliste Birim Kuruluyor
Mısır’la İlişkiler Derinleştiriliyor
Mısır’la İlişkiler Derinleştiriliyor
Güney’de İnsan Ticareti Çetesinde 3 Polis
Güney’de İnsan Ticareti Çetesinde 3 Polis
Hristoforu, Ab’den Güney Kıbrıs’ı Korumasını İstedi
Hristoforu, Ab’den Güney Kıbrıs’ı Korumasını İstedi
Hristodulidis Avrupa’ya Enerji Güvenliğiyle İlgili Çağrı Yaptı
Hristodulidis Avrupa’ya Enerji Güvenliğiyle İlgili Çağrı Yaptı
Rusya Yüzünden “iç Savaş”
Rusya Yüzünden “iç Savaş”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim