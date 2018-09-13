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Ayios Memnonas, Akropolis Ve Aşağı Derinya Sakini 187 Kıbrıslı Rum Tazminatlar Konusunda Bilgilendirilecek

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Rum Tapu Dairesi’nin, Harika bölgesi (Ay.Memnonas), Akropolis ve Aşağı Derinya sakini 187 Kıbrıslı Rum’a, KKTC tarafından istimlak edilen arazileri konusunda bilgi vereceği belirtildi. 

Ayios Memnonas, Akropolis Ve Aşağı Derinya Sakini 187 Kıbrıslı Rum Tazminatlar Konusunda Bilgilendirilecek

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Rum Tapu Dairesi’nin, Harika bölgesi (Ay.Memnonas), Akropolis ve Aşağı Derinya sakini 187 Kıbrıslı Rum’a, KKTC tarafından istimlak edilen arazileri konusunda bilgi vereceği belirtildi. 

13 Eylül 2018 Perşembe 07:04
Ayios Memnonas, Akropolis Ve Aşağı Derinya Sakini 187 Kıbrıslı Rum Tazminatlar Konusunda Bilgilendirilecek

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Rum Tapu Dairesi’nin, Harika bölgesi (Ay.Memnonas), Akropolis ve Aşağı Derinya sakini 187 Kıbrıslı Rum’a, KKTC tarafından istimlak edilen arazileri konusunda bilgi vereceği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi “Tazminatlar Konusunda Bilgilendiriliyorlar” başlıklı haberinde, Tapu Dairesi’nin, arazilerinin bir kısmı KKTC tarafından istimlak edilen Harika Bölgesi, Akropolis ve Aşağı Derinya sakini 187 kadar Kıbrıslı Rum’a, Ekim ayı içerisinde veya daha önce mektup göndereceğini ve kendilerine verilecek tazminat konusunda bilgi vereceğini yazdı.
Haber göre söz konusu mektuplarda, KKTC makamları tarafından yolun geliştirilmesi (Derinya barikatını, Aşağı Derinya, Harika bölgesi(Ay.Memnonas) ve Akropolis üzerinden Gazimağusa’ya bağlayacak yol kast ediliyor) için istimlak edilen Kıbrıslı Rumların arazilerinin kesin boyutlarından da ayrıntılı bir şekilde bahsedilecek.
Tapu Dairesi Müdürü Andreas Sokratus gazeteye yaptığı açıklamada istimlakların, dairenin 1974 öncesi elindeki haritalar ve diğer belgeler temelinde yapıldığını da teyit etti.    
(FK/GÜL) 
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