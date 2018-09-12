“Ayios Memnonas” Bölgesinin Eski Rum Sakinleri Derinya’daki İstimlaklarden Şikayetçi

Harika bölgesinin (Ayios Memnonas-Ayyos Memnon) yaklaşık 180 eski Rum sakininin, Derinya-aşağı Derinya-Ayyos Memnon yolundaki genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde istimlâk edilecek arazilerinin bir kısmını kaybedecek olmaları nedeniyle şikayetçi oldukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Ayyos Memnon bölgesine inşa edildiği iddia edilen “devasa” akaryakıt istasyonu ile çok katlı mağazayla ilgili önceki gün çıkan haberlerin akabinde, bölgede malı olan Rumların şikayetçi olduklarını yazdı.

Gazete, sözde “Ayyos Memnon Muhtarı” Hristoforos Ellinas’ın, Rum Hükümeti’nin kısa bir süre sonra, istimlaklarden etkilenecek olan Rumlara mektup göndererek, konuyla ilgili detaylı açıklama ve Rum Yönetimi tarafından kendilerine verilecek tazminatlarla ilgili bilgilendirme yapacağını teyit ettiğini kaydetti.

Rum Tapu Dairesi tarafından biçilen istimlak bedelinin, yerinde değerlendirme usulüyle değil, Rum Tapu Dairesi’nin elindeki 1974 yılı öncesi haritalara göre biçildiğini belirten Ellinas, KKTC Tapu Dairesi’nin haritalarının kullanılmadığını ifade etti.

Habere göre Ellinas, Ayyos Memnon’un eski Rum sakinlerine ait arazilerin değerinin, Derinya bölgesindeki taşınmazların değerine göre belirlendiğini de söyledi.

