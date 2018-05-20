Ayia Napa’daki bir evde fişek, dijital veri kaydedici ve yüksek meblağda para ele geçirildi

Ayia Napa’da, 27 ve 30 yaşındaki iki Rum’un ikamet ettiği evde düzenlenen operasyonda, 26 adet fişek, kamusal alandan görüntü alan 16 kameraya bağlı olan bir adet dijital veri kaydedici ve 216 bin 250 Euro nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, dün, söz konusu eve baskın düzenlediğini ve iki kişiyi gözaltına aldığını yazdı.

Haberde, şahıslar aleyhinde dava okunduğu ve ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Limasol’da yapılan bir diğer operasyonda, bir adet hava tüfeği, 28 adet hava tüfeği fişeği, bir adet göz yaşartıcı sprey ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini; olayla ilgili 27 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını yazdı.

