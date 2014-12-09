Aydın Dikmen Davası Münih’te Başladı

GÜNEY KIBRIS’TAN KİMSE MAHKEMEYE KATILMADI

Türk eski eser kaçakçısı olduğu öne sürülen Aydın Dikmen’in dün tutuklandığı 1997 yılından bu yana ilk kez Almanya Temyiz Mahkemesi’nde görüldüğü belirtildi.

Politis gazetesi, Aydın Dikmen’in, 1974’ten sonra Kıbrıs’ın tarihi alanlarından ve kiliselerinden topladığı eserleri talep ettiği Münih Temyiz Mahkemesi’ndeki davasının dün başladığını yazdı.

Gazete Münih Temyiz Mahkemesi’nde, 1997 yılında Dikmen’in iki evinde bulunan ve de 173’nün Kıbrıs’tan olduğu kanıtlanan toplam 350 eserin akıbeti konusunda savunma yapmak için, Rum Yönetimi ve Kilisesi adına hiç kimsenin bulunmadığına da dikkati çekti.

Münih Temyiz Mahkemesi’nin davaya ilişkin kararını 16 Mart 2015’te açıklayacağını yazan gazete Mahkeme’nin, her iki tarafa, sorunlarını mahkeme dışında anlaşma yoluyla çözmeleri için de tavsiyede bulunduğunu belirtti.

Gazete Mahkeme’nin, Güney Kıbrıs’a “nereden olduğu kanıtlanması zor olan eserler konusunda Dikmen’e ödeme yapması” konusunda çağrıda bulunduğunu yazdı.