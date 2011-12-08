Ayakkabı seçerken marka ve modelden önce ayak sağlığına uygunluk kriterine bakılması gerektiğini belirten uzmanlar, ''Ayağı rahat olmayanın başı da rahat olmaz'' diyor.

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Cevdet Şahin, ayak sağlığına özen göstermenin, çocukluktan başlayarak yaşam boyunca süren bir alışkanlık olması gerektiğini söyledi. Bireylerin ayakkabı seçerken model ve renkten önce rahatlığa ve ayakkabının doğal malzemelerden yapılmış olmasına dikkat etmesinin ayak sağlığı için önemli olduğunu ifade eden Şahin, ''İnsanlar ayakkabı alırken önce markaya ve görünüşe sonra da rahatlığa bakıyor.

Bu tıbbi olarak kesinlikle kabul görmeyen bir sıralama şeklidir. Tercih sıralamasında ayak kubbesini koruyan, ayaktaki boşlukları alan sağlıklı ayakkabıların seçimi yer almaktadır. Ayakkabı tercihinde ayakların rahatlığına önem göstermek gerekir. Çünkü ayağı rahat olmayanın başı da rahat olmaz'' şeklinde konuştu. Marka ve modeline aldanarak alınan dar ayakkabıların ayak kubbesinin bozulmasına sebep olduğunu, bu durumun da belli bir süre sonra yürüyüş bozukluklarına neden olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi: ''Ayakkabının ayağı sıkması, insanın boğazının sıkılması gibidir. Bir insanın boğazındaki kravatın sıkılması ile ayağındaki ayakkabının sıkması, psikolojik olarak aynı durumdur. İnsanda oluşturduğu tepkiler aynı. Bunlar küçük görülüp önemsenmeden geçilecek detaylar değildir.

Ayağı rahat olmayanın başı da rahat olmaz. Ayrıca modeli beğenilen dar ayakkabılar tırnak batmalarına ve ayak kubbesinin bozulmasına neden olur. Ayak kubbesinin bozulması demek, belli bir yürüyüşten sonra ayakların ağrıması demektir. Ayak kubbesi bozulan kişi kesinlikle rahat yürüyemeyecektir. Bu kişiler tempolu hızlı yürüyemez, 100 metre sonra ayağı ağrıdan tıkanır kalır. Bu durum kişilerde zamanla yürüyüş bozukluklarına sebep olmaktadır.''

VÜCUDU TAŞIYAN AYAKLARIN RAHATI ÖNEMLİ Samsun Ayakkabıcılar Odası Başkanı Adnan Konaş ise ayakkabı alırken ayakların rahat edeceği ölçü ve boyutlardaki ayakkabıların seçilmesinin ayak sağlığı için önemli olduğunu vurguladı. Vücudu taşıyan ayaklar için görünümden çok rahatlığın önemli olduğunu belirten Konaş, ayakkabı tercihlerinde bireylere şu önerilerde bulundu: ''Ayakkabı alırken bireyler, ayak numarasına uygun ayakkabı almalı. Ayak numarasını ayaktayken ölçtürülmeli ve ayakkabıları ayakta denemeden almamalıdır.

Her iki ayakta da ayakkabı denenmelidir. Ayakkabı giyildiğinde rahat olmalıdır. Ayakkabı, önden, yandan, topuktan rahat olmalı, ayağı sıkmamalıdır. Özellikle ayak başparmağı, ayakkabının önüne değmemelidir. En uzun ayak parmağıyla ayakkabı ucu arasında 1 santimetre mesafe olmalıdır. Parmaklar, ayakkabı içinde rahatça hareket ettirilmelidir. Ayakkabının malzemesinin kalitesine de dikkat ederek, kalitesiz ayak sağlığına zarar verecek ürünlerden uzak durulmalıdır.''