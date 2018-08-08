Ay. Napa’da Anma Etkinliği

Lefkoşa, 8 Ağustos 18 : Ay. Napa’da, geçtiğimiz Pazar günü, 1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Ay.Napa’da bulunan “Panayias Ayias Napas” Kilisesi’nde, geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ayinde 1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenlerin anıldığını yazdı.
(FK/HÖ)
Haravgi gazetesi, Ay.Napa’da bulunan “Panayias Ayias Napas” Kilisesi’nde, geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ayinde 1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenlerin anıldığını yazdı.
(FK/HÖ)