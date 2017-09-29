Ay. Demet’te Tütün Ve İlaç Limasol’da Sigara

Rum gümrüğünün, Metehan kara geçiş kapısı karşısındaki “Ay. Demet” Rum kontrol noktasında durdurup aradığı iki araçta ilaç ve tütün, Limasol’daki ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda da kaçak sigara ele geçirdiği bildirildi.

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.):Rum gümrüğünün, Metehan kara geçiş kapısı karşısındaki “Ay. Demet” Rum kontrol noktasında durdurup aradığı iki araçta ilaç ve tütün, Limasol’daki ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda da kaçak sigara ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “Ay Demet” kontrol noktasından önceki gece geçiş yapan Baf’ta sakin Rumun van tipi aracında hayvanlar için kullanılan “ALFAMEC” (48 kutu) ve “TAVILIN” (12 kutu) isimli ilaç saptandı. Hem ilaçlara hem de van tipi araca el konuldu, Baflı Ruma ilaçlar için 400, el konulan aracı için de 500 Euro ceza kesildi.

Yine aynı kontrol noktasında dün sabahın erken saatlerinde, bir Rum ile evli olan Türk vatandaşı kişinin yönetimindeki Rum plakalı araçta gizlenmiş 22 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Türk sürücü hakkında mahkemeden 6 gün tutukluluk emri alındı. Rum gümrüğünün, “şüphelinin yazılı talebini” kabul ederek meseleyi; 6 bin 500 Euro nakdi ceza ve alıkonulan aracı için 500 Euro ödemesi ile sonuçlandırdı.

Rum gümrük dairesinin dün sabah da Limasol’da iki evde ve bir kahvehanede yaptığı aramada, Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan sokulduğuna inanılan toplam 40 karton sigara bulunarak toplamda 3 bin 700 Euro ceza kesildiği de belirtildi.

(ŞA/ÖK)