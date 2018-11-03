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Ay. Napa’da cinayet

Ay. Napa’da cinayet

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:04
Ay. Napa’da cinayet

Rum kesiminde, Ay. Napa-Paralimni otoyolunda Perşembe gecesi  meydana gelen ve 33 yaşındaki Fransız pasaportu sahibi Kıbrıslı Rum Gary Boris Hristodulu’nun öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin, yer altı dünyasındaki kişilerin “acımasız savaşıyla” ilgili olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Gary Boris Hristodulu’nun, geçmişinde uyuşturucu davaları bulunan bir kişi olduğunu yazan Alithia gazetesi, Hristodulu’nun aynı zamanda 2016 yılında Ay. Napa’da işlenen ve dört kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette ömür boyu hapse mahkûm edilen Panayotis Pendafkas’ın sahibi olduğu gece kulübünde çalıştığını kaydetti.

Hristodulu’ya, aracı otoyolda hareket halindeyken ateş açıldığını ve Hristodulu’nun yolun kenarındaki tarlalara doğru sürerek kaçmaya çabaladığını yazan gazete, katillerin aracından inen ve kaçmaya çalışan Hristodulu’yu kovaladıklarını ve öldürene kadar ateş ettiklerini belirtti.

Polisin yolda kaza yapmış gibi görünen bir araç olduğuna dair bir ihbar aldığını ve bunun akabinde olay yerine gittiğini yazan gazete, Hristodulu’nun yolun karşı tarafında ve aracına 150 metre mesafede kafasına iki el ateş edilmiş şekilde, ölü olarak tespit edildiğini ekledi.

 

Son Güncelleme: 03.11.2018 17:51
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