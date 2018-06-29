“Ay. Demet Sınır Kapısında rezillikler...”

RUM GÜMRÜK DAİRESİNİN, SINIR KAPILARINDA KKTC’DEN DÖNEN RUMLARIN ARAÇLARINDA YAPTIĞI YAKIT KONTROLLERİ, RUM BAŞKANLIĞININ MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SONA ERDİ…



POLİTİS GAZETESİ: “SINIR KAPILARINDAKİ SAÇMA KONTROLLERLE İLGİLİ REZİLLİK”…



Rum Gümrük Dairesi’nin, sınır kapılarında Kıbrıslı Rumların araçlarında yaptığı yakıt kontrollerinin, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın konuya müdahalesinin ardından sona erdiği haber verildi.



Yalnızca akaryakıt ticareti yapmaya çalışacak olanlarla ilgili kovuşturma yapılacağını yazan Alithia gazetesi, “Sahte Yakıt Alarmı Hükümsüz” başlıklı haberinde, Rum Başsavcısından uzman görüşü alan Rum Gümrük Dairesi’nin, şahsi kullanım amaçlı olanlarda da olmak üzere, Rumların araçlarında araştırmalar yapılacağını açıkladığını anımsattı.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, konuyla ilgili açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılında belirlediği Yeşil Hat üzerinden ürün geçişi rejiminin, ürünlerin ticari kullanımı konularıyla alakalı olduğunu söylediğini yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise, devlet birimleri tarafından akaryakıt taşınması -ve diğer ürünlerle- ilgili olarak gerçekleştirilen olası kontrollerin, yalnızca yasadışı ticaretin önlenmesiyle ilgili olacağını söylediğini aktardı.



Habere geniş yer ayıran gazete, Rum Gümrük Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs’tan petrol ve akaryakıt taşınmasıyla ilgili kontroller gerçekleştirme kararının, sınır kapılarında, Rumların araçlarının geçişlerinde saatlerce gecikmeler yaşanmasının da aralarında bulunduğu birçok probleme neden olduğunu kaydetti.



Dün yapılan kontrollerin, yalnızca akaryakıt ticaretiyle değil, şahsi kullanıma tabi araçların Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt tedarik etmesiyle de alakalı olduğunu ve bunun insanların tepkisine neden olduğunu yazan gazete, araçlarda kontrol yapılması kararının, Rum Başsavcısı’nın ilgili uzman görüşünün akabinde alındığını belirtti.



Rum Gümrük Dairesi Müdürü Dimitrios Hacıkostis’in, bu gibi durumların Yeşil Hat Tüzüğü temelinde doğru bir şekilde ele alınmasının belirlenmesi amacıyla, Kuzey Kıbrıs’tan şahsi ve/veya iş amaçlarıyla akaryakıt alınmasıyla ilgili durumların ele alınmasına yönelik, Başsavcı Kostas Kliridis’ten günler öncesinde hukuki görüş istediğini yazan gazete, Başsavcının görüşünün, herkesin kontrole tabi tutulması şeklinde olduğunu iletti.



Gazeteye göre açıklamasında, tepkilerin yanlış olduğunu dile getiren Hacıkostis, Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt taşınmasıyla ilgili kontrollerin uzun yıllardır yapıldığını ve 2003’ten bu yana bazı kişilerin yakıt satın aldığını tespit ettiklerini, böylece kontroller yapmaya başladıklarını belirtti.



Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda var olan yüksek akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak, kontrol yapmak için sebep olmadığını, çünkü Rumların Kuzey Kıbrıs’tan yakıt alması için sebep olmadığını dile getiren Hacıkostis, şimdi ise Kuzey’deki akaryakıtın daha ucuza gelmesinden dolayı, bazı kişilerin Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt aldığını belirtti.



Kontrollerin yalnızca dizel değil, bütün yakıtlarla alakalı olduğunu da dile getiren Hacıkostis, yapılan kontrollerde 14 vakada akaryakıta el konulduğunu ve bunlardan bazılarının yanında, Güney Kıbrıs’a akaryakıt götürmek için ekstra bidonlar bulundurduğunu belirtti.



Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıs Türk araçlarıyla ilgili bir soru üzerine ise Hacıkostis, bütün konuların, Gümrük Dairesi müdürlüğündeki toplantıda ele alınacağını ifade etti.



“MEVZUAT”



Tüketim vergisi kanununa göre, Gümrük Dairesi çalışanlarına herhangi bir aracı durdurup bunu kontrol etme ve laboratuar testi için örnek alma yetkisi tanınmakta olduğunu yazan gazete, bu yetkinin, müsadereye tabi tutulan araca kadar uzanmakta olduğunu belirtti.



Gümrük mevzuatına göre, Kuzey Kıbrıs’ta satışa sunulan dizel yakıt içerisindeki sülfür içeriğinin, Rum Yönetimi’ndeki belirlenmiş limitlerden yüksek olduğunu iddia eden gazete, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı tarafından yayımlanan kararnamelerle belirlenen ve Güney Kıbrıs’ta muhafaza edilen standartlara uymayan petrol ve akaryakıt ticareti ve/veya kullanımıyla birlikte, ilgili yasanın hükümlerinin de ihlal edilmekte olduğunu öne sürdü.



“PROSEDÜR”



Alınan önlemin, dün yalnızca birkaç saat yerine getirildiğini yazan gazete, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak için bölgeye gelen araçların ilk aşamada kontrol edildiklerini ve yakıt göstergelerinin kayda alındığını belirtti.



Araçların Rum kesimine dönüşlerinde, aracın yaptığı güzergâha bağlı olarak, göstergenin azalmış olması gerektiğini kaydeden gazete, herhangi bir aracın Kuzey Kıbrıs’tan yakıt almış olma şüphesi olması durumunda, bunlara para cezası uygulandığını belirtti.



Cezanın litre başına 4 Euro olarak öngörüldüğünü yazan gazete, bunun orada ödenmemesi halinde, araca el konulduğunu kaydetti.



PRODROMU VE HRİSTODULİDİS



Rum hükümetinin ise dün öğlen “her şeyi yerli yerine koyduğunu” yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün yaptığı yazılı açıklamada, Rum hükümetinin hiçbir durumda sıradan vatandaşların geçişini engellemeyi amaçlamadığı gibi, bunu engellemesinin de söz konusu olmadığını açıkladığın aktardı.



“Devletin politikasının, vatandaşların özel ‘Yeşil Hat Tüzüğünün’ öngördüğü şeylere uyarak, Kıbrıs Cumhuriyeti genelinde dolaşımda bulunabilecekleri” şeklinde olduğunu ifade eden Prodromu, “Devlet birimleri tarafından, akaryakıt taşınması -ve diğer ürünlerle- ilgili olarak gerçekleştirilen olası kontrollerin, yalnızca yasadışı ticaretin önlenmesiyle ilgili olacağını” ifade etti.



Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılında belirlediği Yeşil Hat üzerinden ürün geçişi rejiminin, ürünlerin ticari kullanımı konularıyla alakalı olduğunu söyledi.



DİSİ partisi ise açıklamasında, partinin görüşünün DİSİ başkanı Averof Neofitu tarafından Twitter’daki şahsi hesabından paylaşıldığını belirterek, “Kıbrıs sorunundaki siyasi gidişatın, ülkenin seçilmiş liderliğinin sorumluluk ve yetkisinde olduğunu” belirtti.



DİSİ partisi “Yetkili birimler ve dairelerin, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek de DİSİ partisinin çözüm ve yeniden birleşme lehindeki net ve açıklanmış pozisyonuna yönelik yanlış yorumlamalara gönderme yapacak eylemlerde bulunmamaları gerektiğini” ekledi.



“SINIR KAPILARINDAKİ SAÇMA KONTROLLERLE REZİLLİK”



Politis gazetesi ise “Sınır Kapılarındaki Saçma Kontrollerle Rezillik- Hükümet ile DİSİ, Gümrük Dairesi’ni Ortada Bıraktı- Gümrük Dairesini Ortada Bıraktılar- Hükümet: Yalnızca İşgal Bölgelerinden Akaryakıt Ticareti Yasadışı- DİSİ de Ortada Bıraktı” başlıklı haberinde, gerek Rum hükümetinin, gerek de DİSİ partisinin, dün yaptıkları açıklamalarda, Rum Gümrük Dairesi’ni, Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt alınması konusunda geçtiğimiz gün yayımladığı genelge konusunda “ortada bıraktıklarını” yazdı.



Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Gümrük Dairesi’ne mektup yollayarak, Daireyi konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta toplantıya çağırdığını yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Prodromu’nun, yapılan olası kontrollerin yalnızca yasadışı ticaretin önlenmesiyle alakalı olacağını söylediğini yineledi.



Şahsi amaçlarla Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt almanın, “yasa dışılık, hatta vatan hainliği unsuru içerdiğine dair şu ana kadar bir izlenim var olsa da, bunun Rum Hükümet Sözcüsü’nün dün konuya zorunlu olarak açıklama getirmesinin akabinde ortadan kalktığını” yazan gazete, daha basit şekliyle, Rum Gümrük Dairesi’nin yapmaya çalıştığı şeyin, tam tersi şekilde sonuçlandığına işaret etti.



Gazete şöyle ki, Kuzey Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonlarından akaryakıt almanın, bunun şahsi amaçlarla olması koşuluyla, yasa dışılık teşkil etmediğinin artık yaygın olarak bilinmesi gerektiğini belirtti.



Rum Gümrük Dairesi’nin icraatlarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i de kızdırdığını yazan gazete, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in ise açıklamasında “yapılması gereken bir ayrım var olduğunu” söylediğini iletti.



Gazeteye göre Yeorgiadis, “ancak bunun hiçbir şekilde Rum Yönetimi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak geçişlerde herhangi bir engel çıkarılacağı anlamına gelmediğini” sözlerine ekledi.



Gazete “Ay. Demet Sınır Kapısında Dün Rezillikler” ara başlıklı haberinde ise, konuyla ilgili genelgeyi uygulamaya çalışan gümrük memurları tarafından dün sabah Metehan sınır kapısında “daha önce görülüp duyulmamış rezillikler yapıldığını” yazdı.



Fileleftheros gazetesi de “Gümrük Dairesine Akaryakıt Konusunda Kırmızı Işık- Çok Konuşulan İşgal Bölgelerine Geçişlerle İlgili Hükümetin Müdahalesi- Araç Depolarının Doldurulması Değil Yalnızca Ticaret Yasadışı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, hükümetin açıklamasının ardından, kontrollerin artık araçlarına “depo” yükleyip bunları Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıtla dolduranlarla alakalı olacağını yazdı.



Haravgi ise habere “Hükümet Vatandaşların Geçişini Engellemeyecek” başlığıyla yer verdi.



