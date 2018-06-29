banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96971
ALTIN
184.138
DOLAR
4.5685
STERLİN
6.0118
EURO
5.3263
Uyuşturucuya 6 tutuklama
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Güngördü’den Teşekkür Ziyaretleri
Son Dakika
Güngördü’den Teşekkür Ziyaretleri
banner282

Avusturya’dan Kıbrıs Sorunundaki Müzakerelere Ev Sahipliği Yapma Konusunda Açık Çağrı

Lefkoşa, 29 Haziran 18 : Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Eva Maria Zeigler, ülkesinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ev sahipliği yapması konusunda açık çağrıda bulunduğunu belirtti. 

Avusturya’dan Kıbrıs Sorunundaki Müzakerelere Ev Sahipliği Yapma Konusunda Açık Çağrı

Lefkoşa, 29 Haziran 18 : Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Eva Maria Zeigler, ülkesinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ev sahipliği yapması konusunda açık çağrıda bulunduğunu belirtti. 

29 Haziran 2018 Cuma 11:37
Avusturya’dan Kıbrıs Sorunundaki Müzakerelere Ev Sahipliği Yapma Konusunda Açık Çağrı

Lefkoşa, 29 Haziran 18 : Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Eva Maria Zeigler, ülkesinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ev sahipliği yapması konusunda açık çağrıda bulunduğunu belirtti. 

Avusturya’nın AB dönem başkanlığını üstlenecek olmasından dolayı Rum Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Kıbrıs sorunundan da söz eden Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Eva Maria Zeigler, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB’nin dayandığı ilkeler temelinde Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek adil, yaşayabilir ve işlevsel çözümü arzuladığını ve bunu desteklediğini belirtti.
AB dönem başkanı Avusturya’nın, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak inisiyatif üstlenip üstlenmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Ziegler, inisiyatiflerin, sadece tüm tarafların istemesi halinde ve BM ile koordineli bir şekilde üstlenilebileceğini ancak ülkesinin, tüm bunlara karşın, yeniden birleşmeye yönelik müzakerelere ev sahipliği yapmak için açık çağrıda bulunduğunu söyledi.
(FK/ÖK)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Mart 2013 korkusu
Güney Kıbrıs’ta Mart 2013 korkusu
Limasol’da dün sabaha karşı 3 araç ateşe verildi
Limasol’da dün sabaha karşı 3 araç ateşe verildi
“Ay. Demet Sınır Kapısında rezillikler...”
“Ay. Demet Sınır Kapısında rezillikler...”
Neofitu Brüksel’de temaslarda bulunuyor
Neofitu Brüksel’de temaslarda bulunuyor
Kıbrıslı Türk “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında 55 kilo hellim ve 9 kilo nor ile yakalandı iddiası
Kıbrıslı Türk “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında 55 kilo hellim ve 9 kilo nor ile yakalandı iddiası
Akıncı ile Erhürman arasındaki haftalık rutin görüşme Rum basınında
Akıncı ile Erhürman arasındaki haftalık rutin görüşme Rum basınında
Anastasiadis mülteci konusundaki baskının azaltılmasını istiyor
Anastasiadis mülteci konusundaki baskının azaltılmasını istiyor
“AY. Demet Sınır Kapısında rezillikler...”
“AY. Demet Sınır Kapısında rezillikler...”
İlk Uydu Kumarhane Limasol’da Açıldı
İlk Uydu Kumarhane Limasol’da Açıldı
“Euroafrica Interconnector” Denizaltı Elektrik Kablosu Döşenmesi İncelemesi Mısır’ın Elinde
“Euroafrica Interconnector” Denizaltı Elektrik Kablosu Döşenmesi İncelemesi Mısır’ın Elinde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim