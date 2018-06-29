Avusturya’dan Kıbrıs Sorunundaki Müzakerelere Ev Sahipliği Yapma Konusunda Açık Çağrı

Lefkoşa, 29 Haziran 18 : Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Eva Maria Zeigler, ülkesinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ev sahipliği yapması konusunda açık çağrıda bulunduğunu belirtti.

Avusturya’nın AB dönem başkanlığını üstlenecek olmasından dolayı Rum Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Kıbrıs sorunundan da söz eden Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Eva Maria Zeigler, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB’nin dayandığı ilkeler temelinde Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek adil, yaşayabilir ve işlevsel çözümü arzuladığını ve bunu desteklediğini belirtti.AB dönem başkanı Avusturya’nın, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak inisiyatif üstlenip üstlenmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Ziegler, inisiyatiflerin, sadece tüm tarafların istemesi halinde ve BM ile koordineli bir şekilde üstlenilebileceğini ancak ülkesinin, tüm bunlara karşın, yeniden birleşmeye yönelik müzakerelere ev sahipliği yapmak için açık çağrıda bulunduğunu söyledi.(FK/ÖK)