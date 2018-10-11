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Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk

Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk

11 Ekim 2018 Perşembe 09:02
Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk

Avustralya’da valizinde dört kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı şahsın, Kıbrıslı Türk olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Avustralya’da Tutuklanan Kıbrıslı Türk” başlığı altında verdiği haberinde, Sydney havaalanında Pazar günü tutuklanan 46 yaşındaki “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı şahsın Kıbrıslı Türk olduğunu iddia etti.

Gazete, söz konusu şahsın Katar’ın Doha kentinden Sydney’e vardığını ve havaalanı polisinin şüphelenerek ayrıntılı arama yapması sonucunda, şahsın valizinde, maddi değeri 3 buçuk milyon Euro olan, 4 kilo “metamfetamin-chrytal meth” tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) Avustralya makamlarıyla ilk teması sonucunda şahsın Kıbrıslı Türk olduğu bilgisine ulaşıldığını yazan gazete, söz konusu şahsın uyuşturucu maddeyi KKTC’den mi yoksa başka bir noktadan mı elde ettiğini ise henüz bilinmediğini vurguladı.

İKAN Müdür Yardımcısı Stelios Stergidis ise konuya ilişkin açıklamasında, olay hakkında henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadığını, söz konu şahıs hakkında daha fazla bilgi için Avustralya makamlarıyla iletişime geçtiklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 11.10.2018 12:39
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