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Avustralya Yüksek Komiseri Beever Gaziler Barikatının Açılmasına Katkı Koyacak

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever’ın, “Athineu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’a, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasına katkı koyacağına dair söz verdiği bildirildi.

Avustralya Yüksek Komiseri Beever Gaziler Barikatının Açılmasına Katkı Koyacak

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever’ın, “Athineu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’a, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasına katkı koyacağına dair söz verdiği bildirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:30
Avustralya Yüksek Komiseri Beever Gaziler Barikatının Açılmasına Katkı Koyacak

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever’ın, “Athineu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’a, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasına katkı koyacağına dair söz verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kareklas’ın dün Beever ile görüştüğünü ve Beever’a, Kiracıköy’ün 1974 yılı sonrası konumu ile ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Haberde, Kareklas’ın Beever’a, Kiracıköy-Lefkoşa arası mesafenin, barikatın açılmasıyla 10 dakikaya düşeceğini ve şu anda bu mesafenin 45-60 dakika sürdüğünü açıkladığı kaydedildi.

(GE/ŞEB)

 

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