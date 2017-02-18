Güney Kıbrıs:
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18 Şubat 2017 Cumartesi 10:55

Avrupa Yatırım Bankası’ndan Rum Piyasasına 100 Milyon Euro “sıcak Para”

Avrupa Yatırım Bankası’nın Rum piyasasına 100 milyon Euro “sıcak para” aktaracağı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankası'ndan Rum Piyasasına 100 Milyon Euro 'sıcak Para”
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Lefkoşa, 18 Şubat 17 : Avrupa Yatırım Bankası’nın Rum piyasasına 100 milyon Euro “sıcak para” aktaracağı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Bankası” ile Avrupa Yatırım Bankası’nın dün imzaladığı anlaşma uyarınca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik, Avrupa Yatırım Bankası’ndan 100 milyon Euro, “Kıbrıs Bankası”ndan da 34 milyon Euro olmak üzere, piyasaya toplamda 134 milyon Euro’luk “sıcak para” aktarımı yapılacağını yazdı.

Haberde, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Jonathan Taylor’ın, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra da altyapı çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söylediği belirtildi.

(GE/SEL)

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