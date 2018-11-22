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Avrupa Parlamentosu’nun Maraş İle İlgili Raporu Onaylandı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin, Maraş ile ilgili raporu oybirliğiyle onayladığı bildirildi.

Avrupa Parlamentosu’nun Maraş İle İlgili Raporu Onaylandı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin, Maraş ile ilgili raporu oybirliğiyle onayladığı bildirildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:38
Avrupa Parlamentosu’nun Maraş İle İlgili Raporu Onaylandı
Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin, Maraş ile ilgili raporu oybirliğiyle onayladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, AP Dilekçeler Komitesi heyetinin 7-8 Mayıs 2018’de Maraş’a düzenlediği ziyaretin sonucu olan raporda, AB’deki yetkili makamlara BM Güvenlik Konseyi’ne yeni bir tezkere göndererek, Türkiye’ye “BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uymadığı ve Doğu Akdeniz’de saldırgan tavırlar sergilediği” gerekçeleriyle siyasi ve mali yaptırımlar uygulanmasının talep edildiğini yazdı.
Habere göre raporda, Maraş’ın “yasal sakinlerine iadesinin”, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması için gösterilen çabaların ileri götürülmesi için tek yöntem olacağından bahsedildi.
Zamanın hızla tükendiğinin belirtildiği raporda, Türkiye’ye de BM kararlarını görmezden geldiği eleştirisi yöneltildi.
Haberde, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’un, raporun onaylanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladığı kaydedildi.
(GE/ÖK)
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