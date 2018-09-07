Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum Milletvekilleri Rum Balıkçılara Yapılan “tacizleri” Şikayet Etti

Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Rum Milletvekilleri Neoklis Silikiotis, Lefteris Hristoforu ve Dimitris Papadakis’in, iddiaya göre Rum balıkçı teknelerinin Türkiye tarafından “taciz edilmesini” Avrupa Komisyonu’na şikayet ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, milletvekillerinin Avrupa Komisyonu’na ilettikleri şikayet mektubunda, Türkiye’nin devamlı Rum balıkçı teknelerinin faaliyetlerini, yayınladığı NAVTEX’lere atıfta bulunarak engellediğini iddia ettiklerini ve Komisyon’dan bu duruma müdahale ederek, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal eden bu eylemlere son vermesi için” talepte bulunduklarını yazdı.

Gazete, Türk savaş gemilerinin geçen haftalarda, 15 günlük süre içerisinde iki kez, Rum balıkçı teknelerini uluslararası sularda bulundukları sırada “taciz ettiğini” öne sürdü.

(GE/ÖK)

