Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi zirvesi için Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi zirvesine 47 ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağını yazdı.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) elde ettiği bilgilere dayanarak, zirvede Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın yanı sıra Ermenistan, Belçika, Bosna Hersek, Gürcistan, Letonya, Moldovya, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Romanya gibi ülkelerin dışişleri bakanlarının da yer alacağını belirtti.

Rusya, Sırbistan İsveç, İsviçre Dışişleri Bakanlarının zirvede yer almasının da hemen hemen kesin olarak addedildiğini belirten gazete zirvede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile temaslara bulunacak olan Macaristan Dışişleri Bakanı’nın da yer alacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca zirvede birçok ülkenin de, dışişleri bakan vekilleri tarafından temsil edilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre zirve çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığı da sona erecek ve dönem başkanlığı Çek Cumhuriyeti’ne devredilecek.

(FK/ŞEB)