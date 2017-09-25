Güney Kıbrıs:
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25 Eylül 2017 Pazartesi 07:44

Avrupa Konseyi’nden Uzmanlar Azınlık Dilleri Konusunda Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Avrupa Konseyi’nden uzmanların, 21–22 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta azınlık dilleri konusunda temaslarda bulundukları haber verildi.

Avrupa Konseyi'nden Uzmanlar Azınlık Dilleri Konusunda Güney Kıbrıs'ta Temaslarda Bulundu
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Lefkoşa, 25 Eylül 17 : Avrupa Konseyi’nden uzmanların, 21–22 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta azınlık dilleri konusunda temaslarda bulundukları haber verildi.

Avrupa Konseyi’nden uzmanların, bölgesel veya azınlık dilleri konusunda Avrupa Tüzüğü’nün hayata geçirilmesine ilişkin yetkili makam olan Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda bazı görüşmelerde bulunduklarını yazan Alithia gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililerin, Kıbrıs Maronit Arapçası ile Ermeni dilinin, Kıbrıs tarihi ve kültürünün ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini ifade ettiklerini iletti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin”, Kıbrıs Maronit Arapçası ile Ermeni dilini azınlık dili olarak tanıdığını da anımsatan gazete, Avrupalı yetkililerin, temasları çerçevesinde Maronit ve Ermeni Dini Gruplarının Rum Meclisi’ndeki temsilcileriyle görüşme fırsatı bulduklarını da kaydetti.

Gazete uzmanların Rum Yönetimi’nin İnsani Konulardan Sorumlu Komiseri Fotis Fotiu ile bir araya geldiklerini de ekledi.

(İY/ŞEB)

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