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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ve Hukuk Komitesi’nden Browder Davasıyla İlgili Önemli Karar

Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları ve Hukuk Komitesi’nin, dün Paris’te gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’da vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kovuşturma bulunan Amerikalı işadamı Bill Browder’le ilgili önemli bir karar verdiği belirtildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ve Hukuk Komitesi’nden Browder Davasıyla İlgili Önemli Karar

Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları ve Hukuk Komitesi’nin, dün Paris’te gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’da vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kovuşturma bulunan Amerikalı işadamı Bill Browder’le ilgili önemli bir karar verdiği belirtildi.

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ve Hukuk Komitesi’nden Browder Davasıyla İlgili Önemli Karar
Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları ve Hukuk Komitesi’nin, dün Paris’te gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’da vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kovuşturma bulunan Amerikalı işadamı Bill Browder’le ilgili önemli bir karar verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi haberinde, komitenin kararının Rum Yönetimi açısından da uzantıları bulunan önemli bir karar olduğuna işaret ederek, kararın Avrupa Konseyi üyelerinin tümünü, Sergei Magnitsky’nin eski patronu olan Bill Browder aleyhindeki siyasi güdümlü tüm davalarda Rusya’yla işbirliğinde bulunmamaya çağırdığını kaydetti.

Gazete Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Komitesi’nin, bu kararla birlikte Avrupa Konseyi üyelerinin tümünü, Browder’in avukatlığını yapan Magnitsky’nin tutuklanması, hapse atılması ve ölümünden sorumlu olan Rus yetkililere yaptırımlar uygulanması yollarını gözden geçirmeye çağırdığını da belirtti.

Gazete, kararın, ele alınması ve oylanması amacıyla bir sonraki Parlamenter Meclisi Genel Kuruluna sevk edileceğini de ifade etti.

Öte yandan gazete komitenin kararının, Rum Yönetimi’nin icraatları aleyhinde şamar niteliğinde olduğunu ve Rum yetkili makamlarına, Browder davasıyla ilgili niyetlerini değiştirmeleri gerekeceği mesajı göndermekte olduğunu kaydetti.

Gazete, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde, Browder’in, Rum Adalet Bakanlığı’nın Rusların (Browder’in şirketleriyle ilgili bilgilerin kendisine verilmesi konusundaki) talebini yerine getirmesini engelleyecek bir ara emri alınması konusunda yaptığı başvuruyu reddettiğini anımsattı.

(İY/ŞEB)                      

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