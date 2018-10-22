Avrupa Komisyonu Göç Ve İçişleri Genel Müdürlüğü’nden Bir Heyet Güney Kıbrıs’a Geliyor





Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü’nden teknik bir heyetin, göçmenlik ve siyasi sığınma konularında daha fazla teknik yardıma ilişkin müdahil taraflarla görüşmelerde bulunmak için yarın Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in açıklamalarına dayanarak, söz konusu heyetin, Avrupa Komisyonu\'nun Göç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avromopulos’un ziyaretinin ve Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınına ilişkin Avrupa organlarındaki faaliyetlerinin devamı olarak Ada’ya geleceğine dikkati çekti.Habere göre İçişleri Bakanı Petridis, AB Komiseri Avramopulos’un talimatı üzerine teknik heyetin Ada’ya geleceğini ifade etti.Petridis ayrıca heyetin Rum makamlarla yapacağı temaslarla, Güney Kıbrıs’ın gerek Emergency Fund gerekse diğer ödeneklerden alacağı yardımın tam olarak belirleneceğini de söyledi.(FK/HA)