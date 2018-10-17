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Avrupa Komisyonu “eğitimin Sefaletini” Rapor Etti

“GÜNEY KIBRIS EĞİTİME YÜKSEK KAMU HARCAMASI YAPMASINA RAĞMEN VERİMİ ÇOK DÜŞÜK”Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanıp dün Brüksel’de sunumu yapılan raporda, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde eğitimde, kamu harcamalarından yüksek pay almasına rağmen verimi en düşük ülkeler arasında konumlandırıldığı haber verildi.Alithia “‘Önemli Sorun’… Komisyon’dan Eğitimimizin Sefaletine Tokat” başlığıyla birinci sayfasında yer verdiği haberinde, AB’nin bu yılkı AB’deki eğitim...

Avrupa Komisyonu “eğitimin Sefaletini” Rapor Etti

“GÜNEY KIBRIS EĞİTİME YÜKSEK KAMU HARCAMASI YAPMASINA RAĞMEN VERİMİ ÇOK DÜŞÜK”Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanıp dün Brüksel’de sunumu yapılan raporda, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde eğitimde, kamu harcamalarından yüksek pay almasına rağmen verimi en düşük ülkeler arasında konumlandırıldığı haber verildi.Alithia “‘Önemli Sorun’… Komisyon’dan Eğitimimizin Sefaletine Tokat” başlığıyla birinci sayfasında yer verdiği haberinde, AB’nin bu yılkı AB’deki eğitim...

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:09
Avrupa Komisyonu “eğitimin Sefaletini” Rapor Etti

“GÜNEY KIBRIS EĞİTİME YÜKSEK KAMU HARCAMASI YAPMASINA RAĞMEN VERİMİ ÇOK DÜŞÜK”

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanıp dün Brüksel’de sunumu yapılan raporda, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde eğitimde, kamu harcamalarından yüksek pay almasına rağmen verimi en düşük ülkeler arasında konumlandırıldığı haber verildi.
Alithia “‘Önemli Sorun’… Komisyon’dan Eğitimimizin Sefaletine Tokat” başlığıyla birinci sayfasında yer verdiği haberinde, AB’nin bu yılkı AB’deki eğitim sistemleri ile ilgili raporunda Güney Kıbrıs için “eğitime yapılan kamu harcamaları yüksek ancak eğitim sisteminin etkinliğindeki düşüklük büyük sorun olmaya devam ediyor” denildiğine dikkat çekti.
Habere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Uluslararası Üniversite Öğrencisi Değerlendirme Programı tarafından yapılan ölçümde, Güney Kıbrıs’taki eğitimin; öğrencilerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerinde verimin düşük olduğu saptandı.
Güney Kıbrıs, eğitime Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 6,0’sı oranında kamu harcaması ile Danimarka, İsveç, Belçika ve Finlandiya’dan sonra 5’inci sıraya; yüzde 14,1 ile toplam kamu harcamaları arasında eğitime ayırdığı pay ile 1’inci sıraya yerleşirken öğrenme sonuçları (okuma, matematik, bilimler) en kötü (düşük) olan ülkeler arasında Bulgaristan’dan sonra 2’nci sırada bulunuyor.
Komiser Tibor Navrasic dün Brüksel’de sunumunu yaptığı raporunda, Güney Kıbrıs’taki eğitim sistemi için “büyük sorun olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
(ŞA/ÖK)
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