Güney Kıbrıs:
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21 Eylül 2017 Perşembe 09:39

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Güzelyurtlu Davasını Büyük Daireye Havale Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine, Güzelyurtlu cinayeti davasını Büyük Daire’ye havale ettiği belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Güzelyurtlu Davasını Büyük Daireye Havale Etti
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Lefkoşa, 21 Eylül 17 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine, Güzelyurtlu cinayeti davasını Büyük Daire’ye havale ettiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 2005 yılında  Güney Kıbrıs’ta işlenen ve Güzelyurtlu ailesinden 3 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin aydınlatılması konusunda işbirliğinde bulunmadıkları için, Güney Kıbrıs ve Türkiye aleyhine 4 Nisan’da karar verdiğini anımsattı.

Gazete AİHM’in bu kararının ardından Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın, temyiz amaçlı olarak başvuruda bulunduğunu, AİHM’nin ise davaya ilişkin nihai kararın alınması için bunu Büyük Daire’ye havale ettiğini yazdı.

(FK/HA)

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