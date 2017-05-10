Güney Kıbrıs:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (ebrd) Başkanı Anastasiadis İle Görüştü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısı için Güney Kıbrıs’ta bulunan EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiği belirtildi.

Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (ebrd) Başkanı Anastasiadis İle Görüştü
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısı için Güney Kıbrıs’ta bulunan EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ekonomi eki ve diğer gazetelere göre, Chakrabarti, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, EBRD’nin yıllık toplantısının adada gerçekleştirilen ekonomik kalkınmanın sunulması için çok iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Chakrabarti, EBRD’nin bugün Güney Lefkoşa’da başlayacak yıllık toplantısından söz etti.

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde ise, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin, “Playersforpeace” inisiyatifinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler arasındaki sembolik basketbol maçını da izlediğini yazdı.

Habere göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis de karşılaşmayı izledi.

(FK/FEZ)

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