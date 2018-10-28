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“avrupa Birliği’nden Türkiye’ye Yeni Bir Hediye” İddiası

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin resmi destek alan ihracat kredileriyle ilgili “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” (OECD) düzenlemesine katılmasına yolu açarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni bir hediye sunduğu iddia edildi.

“avrupa Birliği’nden Türkiye’ye Yeni Bir Hediye” İddiası

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin resmi destek alan ihracat kredileriyle ilgili “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” (OECD) düzenlemesine katılmasına yolu açarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni bir hediye sunduğu iddia edildi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
“avrupa Birliği’nden Türkiye’ye Yeni Bir Hediye” İddiası
Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin resmi destek alan ihracat kredileriyle ilgili “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü” (OECD) düzenlemesine katılmasına yolu açarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni bir hediye sunduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “elindeki bilgilere” dayanarak yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın ise bunun aleyhinde oy kullandıklarını ve buna karşı olduklarını yazdı.

Aynı bilgilere dayanarak, Ankara’ya yönelik bu Avrupa hediyesini Almanya’nın yoluna koyduğunu ve AB üyesi 26 üye devletin bunu desteklediğini kaydeden gazete, Türkiye’nin OECD düzenlemesine katılımına yeşil ışık yakan 26 AB üye devletinin, Ankara’nın 1995 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ın söz konusu uluslararası örgüte katılımını engellediğini ise dikkate almadığını iddia etti.

Türkiye’nin söz konusu düzenlemeye katılmasına ilişkin Avrupa Komisyonu önerisine, Rum kesimi tarafından aleyhte oy kullanıldığını ve buna Rum kesiminin tek taraflı açıklamasının eşlik ettiğini de kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in direktiflerinin akabinde, tek taraflı açıklamanın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası örgütlere katılımını sistematik bir şekilde veto etmesi de dahil olmak üzere, Türkiye’nin AB karşısındaki yükümlülüklerinin bariz bir şekilde ihlal edildiğine atıfta bulunduğunu” belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB’deki daimi temsilcisi Nikos Emiliyu’nun, Rum kesiminin tezlerini COREPER’deki muhataplarına izah ettiğini, ayrıca tek taraflı açıklamayı toplantı tutanakları içerisinde koyduğunu da ekledi.

(İY/HÖ)                      

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