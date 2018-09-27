Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı Rumlardan Mısırlı Balıkçılar Konusunda Girişim

Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı Rum Milletvekilleri Neoklis Silikiotis, Lefteris Hristoforu ve Dimitris Papadakis’in, KKTC karasularında yakalanan Mısırlı beş balıkçı hakkında girişimde bulundukları bildirildi.

Haravgi gazetesi, milletvekillerinin, konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’ye bir mektup gönderdiğini kaydetti.

Milletvekillerinin, balıkçıların yakalanması ve Kıbrıs Rum balıkçı teknesinin alıkonulmasının yasadışı olduğunu iddia ederek, Tajani’den bunu kınamasını istediğini kaydeden gazete, ayrıca Milletvekilleri, Tajani ve AB’den, yasadışı faaliyetlerine son vermesi, balıkçıların derhal serbest bırakılmasını sağlaması ve tekneyi yasal sahibine geri vermesi için Türkiye’ye baskı yapılmasını talep ettiler.

Habere göre milletvekilleri, mektupta balıkçıların, uluslararası sularda tutuklandığını da iddia ettiler.