Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye Bütçe Kesintisine Onay Verdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi Türkiye’ye yönelik ödeneklerde ikinci yıl da kesintiye gitti.

Fileleftheros gazetesi, AP Bütçe Komitesi’nin, Kıbrıslı Rum AP Milletvekili Lefteris Hristoforu ve ait olduğu Avrupa Halk Partisi’nin girişimi sonrasında, Türkiye’ye katılım süreci çerçevesinde verilmesi öngörülen 70 Milyon Euro’luk ödeneğin kesileceğini yazdı.

Hristoforu konuya ilişkin açıklamasında, AB normlarını çiğneyen bir ülkeye yardım yapılamayacağını artık AB’nin anlaması gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin AB normlarını ve ilkelerini yok saydığı halde bedel ödememesinin söz konusu olmayacağını öne sürdü.

Hristoforu, Türkiye’ye verilmesi öngörülen tüm ödeneklerin kesilmesi gerektiği görüşünü de dile getirdi.

