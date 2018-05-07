Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin Ziyareti Bugün ve Yarın!

Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nden bir heyetin, bugün ve yarın adayı ziyaret edeceği anımsatıldı.



Haravgi gazetesi heyetin, “kapalı bölge Maraş’taki durumu yeniden incelemek, aynı zamanda bir önceki ziyaretler sonucunda yapılan öneriler ile Avrupa Parlamentosu’nun 2012 yılındaki yazılı açıklamasının uygulanıp uygulanmadığını gözden geçirmek için” adayı ziyaret edeceğini yazdı.



Gazete, yapılacak olan ziyaret çerçevesinde heyetin yarın öğlen 12.00’de Derinya’daki Kültür Merkezini ziyaret edeceğini ve Komite Başkanı’nın bunun akabinde, sözde “Maraş” Belediye Başkanıyla ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğini ekledi.



