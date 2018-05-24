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Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu

Avrupa Konseyi’nin, “Rum Polisi Aleyhindeki İddia ve Şikâyetleri Araştıran Bağımsız Kurumu” etkisiz olarak niteledi.

Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu

Avrupa Konseyi’nin, “Rum Polisi Aleyhindeki İddia ve Şikâyetleri Araştıran Bağımsız Kurumu” etkisiz olarak niteledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:55
Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu


 Avrupa Konseyi’nin, “Rum Polisi Aleyhindeki İddia ve Şikâyetleri Araştıran Bağımsız Kurumu” etkisiz olarak niteledi.

Haravgi gazetesi, bahse konu makamın başkanı Andreas Pashalidis’in dün Rum Meclisi Kurumlar Komitesi huzurunda yaptığı konuşmada, raporun, kurumu “etkisiz” olarak nitelediğini ve dört önemli probleme atıfta bulunduğunu kaydetti.

Problemlerin başında, şikâyetleri incelemeye çağrılan memurların hepsinin eski polis olmasının geldiğini yazan gazete, şikâyetlerin incelenmesine katkıda bulunmaya çağrılan adli tabiplerin de genellikle polisle işbirliği içerisindeki şahıslar olmasının da ikinci problem olduğunu kaydetti. Üçüncü sorununun, bağımsız makamın bütçesi için yeterli kaynak bulunmaması olduğunu yazan gazete, şikâyetlerin araştırılmasıyla ilgili prosedürlerin çok zaman almasının ise bir diğer problem olduğu yazıldı.

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Her yıl polis aleyhinde yaklaşık 250 şikâyet yapılan bağımsız kurumda sadece 3 kişinin çalıştığını belirten Pashalidis, şikâyetlerden bazılarının Polis Genel Müdürlüğü’ne havale edildiğini, bazılarının reddedildiğini ve bazılarının da araştırılmak için ileriye götürüldüğünü söyledi.

Kurumun kurulduğu Mayıs 2016’dan bugüne kadar polis aleyhine toplam bin 911 şikâyet yapıldığını belirten Pashalidis, 790 şikayet için araştırma memuru atandığını, yalnızca 52 şikayetin cezai soruşturmayla sonuçlandığını ve 59 şikayet için de disiplin soruşturması yapıldığını ifade etti.

2017 yılında polis aleyhinde 234 şikâyette bulunulduğunu kaydeden gazete, 2018’de ise bugüne kadar toplam 97 şikâyet yapıldığını ekledi.


 

Son Güncelleme: 24.05.2018 13:03
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