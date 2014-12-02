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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde “savaş” İddiası

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhindeki 4’üncü hükümetler arası başvurusuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının Türkiye tarafından icrasını ele alacağı önümüzdeki üç gün boyunca, Rum Yönetimi ile Türkiye’nin “savaş halinde olacağı” iddia edildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde “savaş” İddiası

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhindeki 4’üncü hükümetler arası başvurusuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının Türkiye tarafından icrasını ele alacağı önümüzdeki üç gün boyunca, Rum Yönetimi ile Türkiye’nin “savaş halinde olacağı” iddia edildi.

02 Aralık 2014 Salı 08:19
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde “savaş” İddiası
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 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhindeki 4’üncü hükümetler arası başvurusuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının Türkiye tarafından icrasını ele alacağı önümüzdeki üç gün boyunca, Rum Yönetimi ile Türkiye’nin “savaş halinde olacağı” iddia edildi.

Fileleftheros “4’üncü Hükümetler Arası Başvuru İçin Çetin Savaş... Türkiye Avrupa Konseyi’ne Sunduğu Belge İle Meselenin Kapanmasını İstiyor” başlıklı haberinde Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin AİHM tarafından geçen Mayıs ayında alınan, KKTC’de yaşayan Rumlar ile “kayıp” yakınlarına ileri sürülen mağduriyetleri dolayısıyla tazminat ödemesi kararına uymamasını masaya yatıracağını savundu.

Türk hükümetinin, AİHM kararlarının icrasıyla ilgili tezlerini gönderdiğini belirten gazete Bakanlar Komitesi tarafından yayımlanan Türk belgesinde “AİHM kararlarını icra etme niyeti görülmediğini” ve Türk hükümetinin, kendisinden istenenleri yerine getirdiğine işaret ederek meselenin kapanmasını istediğini belirtti.

Türk belgesinin içeriğini kendi bakış açısıyla okurlarına aktaran gazete haberinin “Kıbrıs Hükümeti AİHM Kararlarının Derhal İcrasını İstiyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Rum Yönetiminin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği tutum belgesinde Türkiye’nin 4’üncü hükümetler arası başvurudaki AİHM kararlarını derhal icra etmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi, Bakanlar Komitesi’ne, ilgili AİHM kararının icrasını gözeterek AİHM’in itibarını ve Avrupa’nın tabi olduğu hukuk devletini koruma çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi, Türkiye’nin AİHM tarafından alınan kararlara tepki göstererek adaleti uygulamada başarısız olduğunu ileri sürerek,  bunun “Avrupa insan haklarını koruma sistemini zedelediğini”  savundu ve sistemin bütünlüğünü korumanın da Bakanlar Komitesi’nin elinde olduğunu iddia etti.

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