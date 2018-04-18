Avrupa Komisyonu’nun Türkiye Raporu

Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’ye ilişkin ülke raporunu yayımlanması haberi Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Komisyon Çift Taraflı- Kıbrıs Sorunundaki Şu Ana Kadar Olan Tutumu Konusunda Türkiye’yi Akladı MEB Konusunda da Kınadı” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye ülke raporunun içeriğine geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a ilişkin sorumluluklarına ilişkin konularda raporunun, “çift taraflı” olduğunu, bir yandan Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin şu ana kadar olan tutumundan dolayı, Türkiye’yi akladığını diğer yandan ise Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda ise kınadığını yazdı.

Raporda, Türkiye’nin iç konularına ilişkin yer alan unsurlarına da yer veren gazete özellikle Kıbrıs kaynaklı konularda “Türkiye’nin iki toplum lideri arasında bütünlüklü çözüm sağlanmasına ilişkin müzakerelere ve BM Genel Sekreteri’nin ve özel danışmanının çabalarına desteğini ifade ettiği” şeklindeki görüşün ortaya konulduğunu belirtti.

Gazete bu görüşle birlikte, Türkiye’nin suçlarından arındırılmasına atıfta bulunulduğunu ayrıca herhangi bir eleştiri unsuruna-şüpheye dahi- yer vermediğini yazdı.

Türkiye’nin, Avrupa Komisyonu’nun da yer aldığı Crans Montana konusunda “temize çıktığını” savunan gazete Komisyonun, Türkiye’nin garantörlük haklarının garanti altına alınması ve Türk askerinin AB üyesi ülkede kalması ısrarına karşın, eşit mesafeyi koruduğunu belirtti.

Habere göre, Komisyon bu konuda ise “Kıbrıs’a ilişkin konferans Ocak 2017’de Cenevre’de toplandı ve anlaşma sağlanmadan kapandı” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununun aksine, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda ise Avrupa Komisyonu’nun “Mart 2018’de Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve Ege’deki süregelen yasa dışı faaliyetlerini kınadığını ve Türkiye’nin uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyması ve AB üyesi tüm ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi sorumluluğunu yinelediğini” vurguladığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin 7 ülke için yayımlanan raporlara ve stratejik belgelere ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısının ayrıntılarına da yer verdi.

Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu raporuna ilişkin haberi “Komisyon, Türkiye’yi Yeniden Suçluyor” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi ise haberi “Komisyon, Türkiye’yi Crans Montana’daki Sorumluluğundan Arındırıyor” şeklinde yansıttı.