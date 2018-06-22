banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95427
ALTIN
192.537
DOLAR
4.7134
STERLİN
6.2584
EURO
5.4854
Pirgo’da yangın
PİRGO’DA YANGIN
Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak
UMUT TACİRİ 1 GÜN TUTUKLU...
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Hap zanlıları tutuksuz yargılanacak
HAP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
5 yıl hapis yatacak
Kapat

Avrupa Komisyonu’nun Raporuna Göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Gelen Avrupalı Turist Sayısında Artış

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat ile ilgili yıllık raporunda, 2016 yılına oranla, 2017 yılında Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi ziyaret eden Avrupalı turist sayısının iki kat fazla olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Raporuna Göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Gelen Avrupalı Turist Sayısında Artış

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat ile ilgili yıllık raporunda, 2016 yılına oranla, 2017 yılında Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi ziyaret eden Avrupalı turist sayısının iki kat fazla olduğu belirtildi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:33
Avrupa Komisyonu’nun Raporuna Göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Gelen Avrupalı Turist Sayısında Artış


Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat ile ilgili yıllık raporunda, 2016 yılına oranla, 2017 yılında Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi ziyaret eden Avrupalı turist sayısının iki kat fazla olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, “İşgal Altındaki Topraklardaki Turizmi İki Katına Çıkardık” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat raporuna yer verdi.
Habere göre Avrupa Komisyonu raporunda, 2017 yılında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, 822 bin 318 Avrupalı turistin(Kıbrıslılar hariç) geçtiğini belirtti.
2016 yılında bu rakamın ise 385 bin 426 olduğundan söz eden raporda, bu rakamlarla birlikte 2016 yılına oranla, 2017’de yüzde 213 oranında bir artışın olduğu ifade edildi.
Gazete Avrupa Komisyonu’nun, raporunda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen turist sayısında özlü artışı, genel olarak Ada’daki turist akışının artışına bağladığını yazdı.
Rapora dayanarak yüzde 35’i aşan artışın, “Strovilya” (Akyar) ile Beyarmudu sınır kapısı aracılığıyla KKTC’yi ziyaret eden Avrupalı turistlerden ortaya çıktığını yazan gazete, 2016 yılında bu rakamın 295 bin 42, 2017’de ise 415 bin 51 olduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumunun, turist sayısındaki artışa bağlı elde ettiği ekonomik faydayı, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla yapılan ticaret hacminde hesaplamadığını belirten gazete,Avrupa Komisyonu’nun,turizm ürünleri hariç, KKTC’den, Güney Kıbrıs’a yönelik ticaretin, 2017 yılında 4 milyon 790 bin 964 Euro şeklindeki gerçek rakamlarla, yüzde 9.5 artış gösterdiğini yazdı.
Habere göre büyük bir ihtimalle bugün yayımlanması beklenen raporun sonuçlarına göre ticaret mallar listesindeki ilk sırada plastik ürünler bulunurken bunu yapı malzemeleri, taze balık ve patates izliyor.

banner277
Gazete Avrupa Komisyonu’nun ticaretin yapılmasındaki engellere ilişkin imalarda bulunmaktan bu yıl da kaçınmadığına dikkati çekti.
Avrupa Komisyonu’nun, engellerin ortadan kaldırılmasının ticari hacmi artıracağına vurgu yaparak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 7.5 ton üstü ticari kamyonların ve Kuzey’den olan işlenmiş gıdaların geçişine izin vermemeye devam ettiğini” dile getirdiğini belirten gazete, raporda insan ve araç geçişlerine ilişkin rakamlara da yer verildiğini yazdı.
Habere göre Yeşil Hat aracılığıyla kişi ve araçların geçişiyle ilgili olarak 2017 yılında, Kuzey’e yönelik olarak, Kıbrıslı Rumlara ait 644 bin 569 geçiş(2016 yılında 613 bin 111) ve 267 bin 467 (2016’da 244 bin 929)araç geçişi kaydedildi.
Güney Kıbrıs’a yönelik, Kıbrıslı Türklere ilişkin 1 milyon 140 bin 682 (2016’da 1 milyon 138 bin 670), araçlarda ise 435 bin 882 (2016’da 413 bin 208) geçiş kaydedildi.
Habere göre raporda ayrıca Rum Yönetimi’nin 2017 yılında kaçak ticarete ilişkin olarak bin 334 ürün ele geçirdiği 2016 yılında ise bu rakamın bin 852 olarak kaydedildiği belirtildi.
2017 yılında ele geçirilen kaçak sigara sayısı 203 bin 290 (2016’da 257 bin 785) iken kaçak tütün rakamlarında ise artış gözlemlendi.
Buna göre 2016 yılında 374 bin 133 gr, 2017’de ise 440 bin 259 gram tütün ele geçirildi.
Gazete, raporda, Kıbrıslı Türklerin finans edilmesi konusunda Brüksel’in üstlendiği yasal taahhütlerde artış gözlemlendiğini, bunun, Kıbrıs Türk toplumunun desteklenmesine ilişkin çalışmalarının yapılması için 2017 yılında 23.2 milyon Euro (2016’da 15.5 milyon Euro)şeklinde kaydedildiğini belirtti.
Raporda yapılan ödemelerin ise 2017 yılında 17.2 milyon Euro, 2016’da ise 21.4 milyon Euro olduğu ifade edildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKEL Milletvekilleri Demirtaş’ın Serbest Kalmasını İstiyor...
AKEL Milletvekilleri Demirtaş’ın Serbest Kalmasını İstiyor...
"Hellim Dosyasında “Yeşil Hat Tüzüğü Kaynaklı Siyasi Pürüz”
"Hellim Dosyasında “Yeşil Hat Tüzüğü Kaynaklı Siyasi Pürüz”
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek
20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek
Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında
Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“
Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit
Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit
Rodos’taki 3’üncü güvenlik ve istikrar konferansında Kıbrıs sorunu da konuşuldu
Rodos’taki 3’üncü güvenlik ve istikrar konferansında Kıbrıs sorunu da konuşuldu
Kıbrıs sorununa yönelik endişeler
Kıbrıs sorununa yönelik endişeler
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim