Avrupa Komisyonu’nun Raporuna Göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Gelen Avrupalı Turist Sayısında Artış



Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat ile ilgili yıllık raporunda, 2016 yılına oranla, 2017 yılında Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi ziyaret eden Avrupalı turist sayısının iki kat fazla olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “İşgal Altındaki Topraklardaki Turizmi İki Katına Çıkardık” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat raporuna yer verdi.

Habere göre Avrupa Komisyonu raporunda, 2017 yılında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, 822 bin 318 Avrupalı turistin(Kıbrıslılar hariç) geçtiğini belirtti.

2016 yılında bu rakamın ise 385 bin 426 olduğundan söz eden raporda, bu rakamlarla birlikte 2016 yılına oranla, 2017’de yüzde 213 oranında bir artışın olduğu ifade edildi.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun, raporunda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen turist sayısında özlü artışı, genel olarak Ada’daki turist akışının artışına bağladığını yazdı.

Rapora dayanarak yüzde 35’i aşan artışın, “Strovilya” (Akyar) ile Beyarmudu sınır kapısı aracılığıyla KKTC’yi ziyaret eden Avrupalı turistlerden ortaya çıktığını yazan gazete, 2016 yılında bu rakamın 295 bin 42, 2017’de ise 415 bin 51 olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumunun, turist sayısındaki artışa bağlı elde ettiği ekonomik faydayı, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla yapılan ticaret hacminde hesaplamadığını belirten gazete,Avrupa Komisyonu’nun,turizm ürünleri hariç, KKTC’den, Güney Kıbrıs’a yönelik ticaretin, 2017 yılında 4 milyon 790 bin 964 Euro şeklindeki gerçek rakamlarla, yüzde 9.5 artış gösterdiğini yazdı.

Habere göre büyük bir ihtimalle bugün yayımlanması beklenen raporun sonuçlarına göre ticaret mallar listesindeki ilk sırada plastik ürünler bulunurken bunu yapı malzemeleri, taze balık ve patates izliyor.



Gazete Avrupa Komisyonu’nun ticaretin yapılmasındaki engellere ilişkin imalarda bulunmaktan bu yıl da kaçınmadığına dikkati çekti.Avrupa Komisyonu’nun, engellerin ortadan kaldırılmasının ticari hacmi artıracağına vurgu yaparak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 7.5 ton üstü ticari kamyonların ve Kuzey’den olan işlenmiş gıdaların geçişine izin vermemeye devam ettiğini” dile getirdiğini belirten gazete, raporda insan ve araç geçişlerine ilişkin rakamlara da yer verildiğini yazdı.Habere göre Yeşil Hat aracılığıyla kişi ve araçların geçişiyle ilgili olarak 2017 yılında, Kuzey’e yönelik olarak, Kıbrıslı Rumlara ait 644 bin 569 geçiş(2016 yılında 613 bin 111) ve 267 bin 467 (2016’da 244 bin 929)araç geçişi kaydedildi.Güney Kıbrıs’a yönelik, Kıbrıslı Türklere ilişkin 1 milyon 140 bin 682 (2016’da 1 milyon 138 bin 670), araçlarda ise 435 bin 882 (2016’da 413 bin 208) geçiş kaydedildi.Habere göre raporda ayrıca Rum Yönetimi’nin 2017 yılında kaçak ticarete ilişkin olarak bin 334 ürün ele geçirdiği 2016 yılında ise bu rakamın bin 852 olarak kaydedildiği belirtildi.2017 yılında ele geçirilen kaçak sigara sayısı 203 bin 290 (2016’da 257 bin 785) iken kaçak tütün rakamlarında ise artış gözlemlendi.Buna göre 2016 yılında 374 bin 133 gr, 2017’de ise 440 bin 259 gram tütün ele geçirildi.Gazete, raporda, Kıbrıslı Türklerin finans edilmesi konusunda Brüksel’in üstlendiği yasal taahhütlerde artış gözlemlendiğini, bunun, Kıbrıs Türk toplumunun desteklenmesine ilişkin çalışmalarının yapılması için 2017 yılında 23.2 milyon Euro (2016’da 15.5 milyon Euro)şeklinde kaydedildiğini belirtti.Raporda yapılan ödemelerin ise 2017 yılında 17.2 milyon Euro, 2016’da ise 21.4 milyon Euro olduğu ifade edildi.