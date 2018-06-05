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“Avrupa Komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu”

Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’yi, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak olan 8 ülkelik  gruba dahil etmeyi başararak “Ankara’nın desteklenmesini oyununu  kurduğu” iddia edildi.

“Avrupa Komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu”

Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’yi, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak olan 8 ülkelik  gruba dahil etmeyi başararak “Ankara’nın desteklenmesini oyununu  kurduğu” iddia edildi.

05 Haziran 2018 Salı 07:54
“Avrupa Komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu”

Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’yi, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak olan 8 ülkelik  gruba dahil etmeyi başararak “Ankara’nın desteklenmesini oyununu  kurduğu” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye-Europol İstişareleri İçin Kıbrıs’a Karşı Komisyon’dan Faaliyetler - Türkiye’ye Juncker Arkası” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak 8 ülkeye, Türkiye’yi de dahil etmeyi başardığını yazdı.

Rum tarafının, yoğun tepki göstermesine  karşın, bunu bertaraf etmeyi başaramadığını aktaran gazete, bir yandan bu konudaki onayın, AB üyesi ülkelerin nitelikli çoğunluğuna tabi olduğunu, buna bağlı olarak Rum Yönetimi’nin veto hakkını kullanamadığını; diğer yandan da Komisyon’un, Türkiye-Europol arasındaki istişarelerin başlamasının ret edilmesi çabasından kaçınmak için 8 ülkeyi “paketleştirmeye”  özen gösterdiğini belirtti.

Gazete, diğer  7 ülkeyi, Lübnan, Mısır, Ürdün, İsrail, Cezayir, Fas ve Tunus şeklinde verdi.

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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Büyükelçi Nikos Emiliu aracılığıyla, AB Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER), tek taraflı deklarasyon sunduğunu yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, söz konusu deklarasyonda, Türkiye ile Europol arasındaki istişarelerin başlamasını yoğun bir şekilde eleştirdiğini ve aday ülkenin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki AB yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmediğini savunduğunu belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’na yük olacak 8 ülkenin “paketleştirilmesine” ilişkin eleştirilerde de bulundu.

Gazete, Emiliu’nun sunduğu tek taraflı deklarasyonun ardından gerçekleştirilen görüşmede, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ve Lüksemburg’un  onayını almasına karşın, oyların, bu kararın  engellenmesi için yeterli olmadığını belirtti.

Sonuç olarak Juncker grubunun önerisinin, COREPER’de nitelikli çoğunlukla onaylandığını belirten gazete, bu önerinin bugün ise, “A noktası” (görüşülmeden) olarak İçişleri ve Adalet Konseyi’nde onaylanacağını yazdı.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 11:36
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