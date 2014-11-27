Avrupa Komisyonu’na Soru

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun, Bellapais Manastırı’nın, yakınına pis su arıtma tesisi yapılması nedeniyle yıkılma tehlikesinin bulunduğu iddiasıyla Avrupa Komisyonu’nda soru sordu.

Politis gazetesi konu hakkında Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi Takis Hacidimitriu’nun görüşünün de alındığını yazdı.

Habere göre Hacıdimitriu, Bellapais Manastırı’ndaki çalışmalardan haberdar olduğunu, şahsi e-mail adresinin, kendisine çalışmalar konusunda bilgi veren Kıbrıslı Türklerin mesajlarıyla dolduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, AKEL AP üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun, Kıbrıs Türk basınında konu hakkında çıkan haberlere de atıfta bulunarak Bellapais Manastırı’nın yıkılma tehlikesi bulunduğu konusunu Avrupa Parlamentosu’na taşıdığını belirtti.

Habere göre Hacıyeorgiu ise Avrupa Komisyonu’nu da (bir soru yönelterek) konu hakkında bilgilendirdi.