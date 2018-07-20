Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs hakkında 7 ihlal prosedürü başlatıyor

Avrupa Komisyonu’nun dün Güney Kıbrıs hakkında, 7 hak ihlali ile ilgili prosedür başlatacağını açıkladığı haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, komisyon, ihlal nedeniyle prosedür başlatacağını dün Rum Yönetimi’ne 7 konuda uyarı mektubu gönderdi.

Uyarı mektubu gönderilen konular şunlardır:

“Enerji verimliliği (AB’nin, 2020’ye kadar yüzde 20 enerji tasarrufu hedefi için enerji verimliliğinin iyileştirilmesi talimatı), mesleki nitelikler (kişilerin meslekî niteliklerinin ve mesleki deneyimlerinin bütün üye ülkeler tarafından tanınması) , üçüncü ülkelerden üniversite öğrencileri ve araştırmacılar için yönergeler, yolcu adı kayıtları (PNR) da dahil verilerle ilgili yeni kurallar, trafik ve yol güvenliği ile ilgili bilgiler, sürüş ehliyetleri için ulusal elektronik kayıt bağlantıları ve deniz taşımacılığına dair Devlet Bayrağı (bandıra) yükümlülükleri”.

