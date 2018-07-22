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Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır

2019 AP SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÇÖZÜM

Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır

2019 AP SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÇÖZÜM

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır


2019 AP SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÇÖZÜM

: Avrupa Komisyonu’nun, “herhangi bir” çözüme yardımcı olmaya hazır olduğu ileri sürülürken, Brüksel’de, 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden önce Kıbrıs sorununun çözümünün olması gerektiği düşüncesinin hakim olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “2019 Avrupa Parlamentosu Seçimleri Öncesinde Çözümle Flört” başlığıyla verdiği Brüksel çıkışlı haberinde, edindiği bilgilere göre, AB merkezli önemli çevrelerin, 2019 Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Kıbrıs sorununun nihai çözümüne yönelik gelişmelerin başlaması için eylül ayında BM Genel Kurulu’nda özlü hareketlerde bulunulmasını arzuladığını yazdı.

AB’den kaynakların anlattıklarına göre, AB çevrelerinin, “çözüm durumunda yapılması gereken uygulamalar olduğuna işaret ederek, özümüzdeki mayıs ayındaki AP seçimlerinin, “göz ardı edilemez bir doğal bir sınır çizgisi olduğuna” atıfta bulunduğunu savunan gazete, kaynakların, 4’e 1 oranında (4 Kıbrıslı Rum temsilci ve 2 Kıbrıslı Türk temsilci) Kıbrıs Türk kurucu devletinin temsilcilerinin katılımı meselesini de fotoğrafladığını iddia etti.

Aynı bilgilere göre Komisyon’un BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydeden gazete, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, bunu, Brüksel’de eylül ayı başlarında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışmanı Jane Holl Lute’a aktarmasının beklendiğini yazdı.

Ancak Komisyon’un olası bir çözümün kalitesi, özellikleri ve içeriği konusunda kayıtsız kaldığını, sadece yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın AB karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik “özel kriterini” koyduğunu savunan gazete, “bu kışkırtıcı kabul edilmez yaklaşım” çerçevesinde Brüksel’in, arzulanan çözümün parametreleri konusunda pozisyon almaksızın topu ilgili taraflara attığını, aynı zamanda “Erdoğan rejiminin” neredeyse tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştığını iddia etti.

Komisyon’un, ortaya koydukları “özel kriteri” yerine getirmesi şartıyla, “herhangi bir” çözümün AB müktesebatına entegre edilebileceği yönündeki tezini dile getirdiğini öne süren gazete, Brüksel’in bu yaklaşımı neticesinde, Türk tarafının, her türlü talebinin yerine getirileceği ve Kıbrıs sorununun çözümünün bir parçası olabileceği düşüncesiyle cesaretlendiğini savundu.

Haberinde, “Federal Kıbrıs’ta” Türk vatandaşlarına yönelik dört özgürlük konusunda, Komisyon’un Türkiye’nin önerisini reddetmekle kalmayıp, daha önce de yazıldığı üzere, benzer durumlar arama sürecine girdiğini iddia eden gazete, benzer durumlardan birinin “Portekiz-Brezilya” örneği olduğunu aktardı.

Bu durumda, AB’nin, Lizbon’a bir istisna yaparak, Brezilya’dan vatandaşlara çalışma olanağı sağladığını aktaran gazete, AB’den çevrelerin, benzer düzenlemenin, Türk vatandaşlarına istisna olarak kalma ve çalışma hakkının verilmesi amacıyla, “Federal Kıbrıs” için de olabileceğini düşündüklerini aktardı.

KOMİSYON HALA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ VAZİYETTE

Gazete bilgilere göre, Avrupa Komisyonu’nun, Crans Montana’daki başarısızlık nedeniyle hala hayal kırıklığına uğramış bir vaziyette bulunduğunu da yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Kıbrıs sorunu grubunun sorumlusu Kjartan Bjornsson’un, yaptığı açıklamalarla, başarısızlığın sorumluluğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yüklediğini kaydeden gazete, aynı bilgilere göre, Rum tarafı “cüretkar açılımlar” yaparken, “Türkiye’nin uzlaşmaz tutum sergilemesine, garanti haklarını talep etmesine ve bir Avrupa ülkesinde ordunun kalmasına ısrar etmesine rağmen” Komisyon’un, İsviçre’de büyük bir fırsatın kaçırıldığını düşündüğünü aktardı.

Avrupa Komisyonu’nun Crans Montana’da bulunduğunu ve olanları iyi bildiğini belirten gazete, bu nedenle Komisyon’un, Ankara’yı cesaretlendirecek derecede suçlarından arındırdığını iddia ederek, bu davranışlarının kabul edilmez olduğunu savundu.

Haberinde Avrupa Komisyonu’nun tutumunu örnek olarak Mogherini’nin, “Geçen yıl çözüme ulaşma çabasıyla birlikte çok sıkı bir şekilde çalıştık” şeklindeki sözlerini aktardı.

 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 14:48
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