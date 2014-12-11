Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yatırım Paketinde Güney Kıbrıs’a İlişkin Altı Çalışma

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından daha önce açıklanan yatırım paketinde (planında), Güney Kıbrıs’a ilişkin altı çalışmanın da bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu tarafından dün açıklanan ve tüm üye ülkelere ilişkin listede toplam 2 bin çalışmanın bulunduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’a ilişkin altı çalışma Avrupa Komisyonu birimleri ve Rum Yönetimi tarafından seçildi.

Gazete bunlar arasında, kanalizasyon hattının genişletilmesi, Teknoloji Parkı yapımı, Kıbrıs Rum Üniversitesi’ndeki araştırma alt yapılarının geliştirilmesi gibi çalışmaların da bulunduğunu yazdı.