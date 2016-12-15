Güney Kıbrıs:
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15 Aralık 2016 Perşembe 09:16

Avrupa Kalkınma Bankası’ndan Araştırma

Rumların büyük bir çoğunluğunun, son 4 yıl içerisinde mali ve siyasi durumun hiçbir iyileşme göstermediğini düşündüğü bildirildi.

Avrupa Kalkınma Bankası'ndan Araştırma
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Rumların büyük bir çoğunluğunun, son 4 yıl içerisinde mali ve siyasi durumun hiçbir iyileşme göstermediğini düşündüğü bildirildi.

Simerini gazetesi, Avrupa Kalkınma Bankası’nın Güney Kıbrıs genelinde ekonomi araştırması yaptığını ve araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 96’sının, mevcut mali durumun, yüzde 85’inin de mevcut siyasi durumun, 4 yıl öncesinden daha kötü olduğunu belirttiğini yazdı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90’ı, yaşam düzeylerinde herhangi bir iyileşme olmadığını ifade ederken, yalnızca yüzde 25’i ekonomik durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 75’i, bugün doğacak çocukları, mevcut kuşaktan daha kötü bir gelecek beklediği görüşünü beyan ederken, yüzde 62’si, ifade özgürlüğünün garanti altında olduğunu düşünüyor.

Gazete, araştırmada Rumların sağlık durumu, günlük bilgi edinme kaynakları ve günlük hayattaki geleneksel yaklaşımlarıyla ilgili bilgilerin de yer aldığını yazdı.

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