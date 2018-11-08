Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı

Avrupa Halk Partisi (AHP) dün Helsinki’de gerçekleştirdiği ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da katıldığı toplantısında, “Kıbrıs’ta iki devlet yaratılması çabalarının kabul edilmeyeceği” mesajını verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi (AHP) toplantısına katıldığını yazdılar.

Habere göre AHP toplantısı sonuç bildirisinde, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne ilişkin kararlarına dayanan bütünlüklü bir çözüm bulunmasının desteklendiği belirtilirken “Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki ayrı devlet yaratma girişimlerinin kabul edilmeyeceği” vurgulandı.

Bildiride, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki doğal gaz arama-çıkarma çalışmalarını engelleme yönündeki her türlü eylemi kınanırken, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine fiilen katkıda bulunması için Türkiye’ye çağrı yapıldı.

Tüm müdahil tarafların, BM’nin Kıbrıs’taki barış gücü UNFICYP’in adadaki varlığını sürdürmesini sağlamaları gerektiği iddia edilen bildiride, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Neofitu’nun Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalarına destek belirtildi.

Habere göre Neofitu ise konuya ilişkin açıklamasında, “Kıbrıs’ın yabancı garantörler ve askeri varlıkların olmadığı, normal bir devlet olmasının gerektiği yönündeki en güçlü bildiriyi elde ettiklerini” söyledi.