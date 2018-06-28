Avrupa genel işler konseyi’nin Türkiye talepleri

HRİSTODULİDİS’TEN YAZILI AÇIKLAMA

AB Dışişleri ve Genel İşler Konseyi’nin, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun dış boyutlarına ilişkin rolünü ilk kez dile getirdiğini savunan Rum basını, konuyla ilgili haberinin yanında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu konuda yapmış olduğu yazılı açıklamaya da yer verdi.

Politis gazetesi, AB Dışişleri ve Genel İşler Konseyi’nin geçtiğimiz Salı akşamı onayladığı genişlemeye ilişkin sonuç bildirgeleri taslağında, ilk kez Kıbrıs sorununun dış boyutuna ilişkin Türkiye’nin rolünü kaydettiğini yazdı.

Taslağın, bugün ve yarın yapılacak olan AB zirvesi çerçevesinde onaylandığını anımsatan gazete, taslağın, AB’nin, uzun zamandan beridir dondurulan katılım sürecine ilişkin Türkiye’den beklentileri içerdiğini belirtti.

HRİSTODULİDİS

Gazete haberinin içerisinde, aynı zamanda AB Dışişleri ve Genel İşler Konseyi toplantısına katılan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yazılı açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’nin katılım süreci ve Güney Kıbrıs kaynaklı yükümlülükleri konusunda güçlü mesajlardan söz etti.

Hristodulidis, AB sonuç bildirgesi taslağında, Ankara’nın, Kıbrıs sorununun dış boyutları, bir başka deyişle güvenlik ve garantiler konusundaki sorumluluklarının resminin çıkarıldığını savundu.

Hristodulidis, “Türkiye tarafından, AB üyesi ülkelerin kara sularına, ulusal hava sahasına, aralarında doğal gaz kaynaklarının araştırılması ve faydalanmasının da bulunduğu egemenlik haklarına saygı göstermesi gerekliliğine” ilişkin ifadenin de önemli olduğunu ileri sürdü.

