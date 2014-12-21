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Avrupa Destek Mekanizması Başkanı Regling: “İpotekli Mallar Yasasının Ertelenmesi Üzücü”

Avrupa Destek Mekanizması Başkanı Klaus Regling, Güney Kıbrıs’ın mekanizmadan destek alabilmesi için en önemli önkoşul olan ipotekli mallar yasasının ertelenmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Avrupa Destek Mekanizması Başkanı Regling: “İpotekli Mallar Yasasının Ertelenmesi Üzücü”

Avrupa Destek Mekanizması Başkanı Klaus Regling, Güney Kıbrıs’ın mekanizmadan destek alabilmesi için en önemli önkoşul olan ipotekli mallar yasasının ertelenmesinin üzücü olduğunu söyledi.

21 Aralık 2014 Pazar 08:18
Avrupa Destek Mekanizması Başkanı Regling: “İpotekli Mallar Yasasının Ertelenmesi Üzücü”
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 Avrupa Destek Mekanizması Başkanı Klaus Regling, Güney Kıbrıs’ın mekanizmadan destek alabilmesi için en önemli önkoşul olan ipotekli mallar yasasının ertelenmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Regling, Güney Kıbrıs’ın Troyka’nın programını tamamlama konusunda iyi bir konumda bulunduğunu ve başarılı sonuçlar elde edeceğini; ancak batık kredilerin, ekonomiye ve bankalara yük olduğunu kaydetti.

Regling, Rum Meclisi’nin ipotekli mallar yasasının 30 Ocak 2015 tarihine kadar ertelenmesi kararının üzücü olduğunu da ifade ederken, bu kararın, Avrupa Destek Mekanizması’ndan alınan 350 milyon Euro’luk yeni dilimden birkaç gün sonra alınmasının da hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Regling, batık krediler sorununun çözümsüz kalmaması gerektiğini de vurgulayarak, bu kredilerin Avrupa Destek Mekanizması programından atılma tehlikesini artıracağına işaret etti.

Bu arada, Simerini gazetesi de, şu anda Güney Kıbrıs’taki kredilerin yüzde 50’sinin batık kredi olduğunu yazdı.

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