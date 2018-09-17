Avramopulos Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Avrupa Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos’un, yarın bir dizi temasta bulunmak için Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Avramopulos’un temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini ve İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun oluşturduğu, göçmenlik politikasıyla ilgili komitenin toplantısına katılacağını yazdı.

Haberde, Avramopulos’un temaslarının ana odağını Güney Kıbrıs’a mülteci akınının oluşturduğu kaydedildi.