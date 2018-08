Averof Neofitu Tarih Verdi … “15 Aralık”

“MUHTEMEL YENİ ÇABA BİLDİĞİMİZ ŞEKLİYLE KIBRIS SORUNUNUN SONU OLABİLİR, ÇOK ZAMAN ALMAYACAK ÖZLÜ PROSEDÜR BAŞLAYABİLİR”

“RESMÎ TEZDE HERHANGİ BİR GRİ BÖLGE OLURSA KIBRIS SORUNU RAFA KALKAR, FİİLİ DURUM BİLDİĞİMİZ GİBİ KALMAZ, ULUSAL FELAKET OLUR”

PRODROMU “MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYAMAZSA BM’NİN SORUMLULUK YÜKLEMESİ VEYA DURUM ANALİZİ YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Alithia BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’un temas turlarını tamamlaması ve Genel Sekreter’in yeni bir çaba başlatma konusunda nihai kararını vermesi beklenirken, zamanın daraldığının gittikçe daha net anlaşıldığını belirtti.

Haberi “Zaman Kısa” başlığıyla manşete çeken gazete zamanın, bugünkü fiili durumun sağlamlaşması lehine olacak şekilde daraldığının açıkça görülmekte ve son dönemde, Kıbrıs sorununda yeni bir başarısızlığın tehlikelerine dair çok açık ve net mesajlar gelmekte olduğuna dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans için “yapılması gereken doğru ön hazırlığın, pratikte, Güvenlik ve Garantiler konularında peşinen ilerleme anlamına geldiğini” savunarak bunu “olmazsa olmaz” diye nitelediğini yazan gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun (gazetenin) “daralmakta olduğuna” dikkat çektiği zamana tarih biçtiği dünkü açıklamasını aktardı.

AVEROF NEOFİTU

Habere göre dün Super Sport FM’e konuşan Neofitu “Genel Sekreter’in danışmanının temaslarının ardından başlaması muhtemel yeni çaba, bildiğimiz şekliyle Kıbrıs sorununun sonu olabilir, çok zaman almayacak özlü bir prosedür başlayabilir” dedi.

Önümüzdeki aylardaki gelişmelere değinirken, BM Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreter’e, Ocak ayında ne yapılacağını görmek ne olacağını 15 Ekim’e kadar bilmek istediğini söylediğine dikkat çeken Neofitu BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili yeni istişarelerin başlayacağı “15 Aralık’a kadar Kıbrıs’la ilgili konferans olmaz veya en azından netleştirilmezse Genel Sekreter ne diyecek? Çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Neofitu yeni başarısız bir çabanın etkilerini değerlendirirken sözlerine, “başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” vurgusuyla başladı ve “aksi halde, işgal bölgeleri tamamen Türkleşecek” iddiasını ortaya koydu.

“44 YILDIR ÇÖZÜME ULAŞAMADIĞIMIZI SÖYLEYENLER 45’İNCİ YILDA ÜNİTER DEVLET ÇÖZÜMÜ BULACAĞIMIZA İNANIYOR”

Rum tarafında, Kıbrıs sorununda strateji değişikliği isteyen siyasi partiler bulunduğunu hatırlatan Neofitu “44 yıldır çözüme ulaşmadığımızı söyledikleri iki bölgeli iki toplumlu federasyon modelinden kaçamayız. Bazıları 45’inci yılda üniter devlet çözümü bulacağımızı zannediyor” dedi.

Rum tarafının, muhtemel yeni aşamada nasıl bir tavır sergilemesi gerektiği sorulduğunda “bizim taraf tezlerinde, bugüne kadar hiç olmadığı kadar net olmalı” diyen Neofitu şu uyarıları ekledi:

RESMÎ TEZDE HERHANGİ BİR GRİ BÖLGE OLURSA…

“Kıbrıs Rum toplumunun resmî tezinde herhangi bir gri bölge olursa, Türkiye’nin uzlaşmazlığıyla birlikte, Kıbrıs sorunu rafa kaldırılacak ve fiili durum bildiğimiz gibi kalmayacak, ulusal felaket olacağını düşünüyorum.

Kıbrıs Rum tarafı iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon çerçevesinden kaçmayacağı, Guterres Çerçevesi’nin, taraflardan her birinin istediği noktalarını alabileceği ala carte (tercihli) şeklinde olamayacağı açıklamaları çok net olmalı.

Bizim sadece Güvenlik’ten, Kıbrıslı Türklerin de sadece federal devlete etkin katılımdan söz etmesi olmaz. Bizim de Kıbrıslı Türklerin de Çerçeve’nin paket olduğunu bilmesi gerekir. Bir yandan Kıbrıslı Rumların güvenlik kaygılarını, öte yandan Kıbrıs Türk tarafının devletin federal yapısına etkin katılım konularındaki kaygılarını karşılıyor.”

Fileleftheros ise Kıbrıs sorununda zaman sınırının, Eylül ayında New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısı, barometrenin de Lute’un önceki gün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme olduğu görüşünü ortaya koyduğu “Görüntü Netleşiyor” başlıklı haberinde Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun RİK’e yaptığı açıklamayı aktardı.

PRODROMOS PRODROMU

Habere göre RİK’in canlı yayınına telefonla katılan Prodromu Anastasiadis’in önceki gün siyasi parti başkanlarına; Rum tarafının müzakerelere Crans Montana’da koptuğu yerden dönmeye hazır olduğu tezini Lute’a ilettiğini tekrarladı.

Lute-Çavuşoğlu görüşmesinin sonucunun öğrenilemediğini, bunun; Lute’un önümüzdeki dönemde Atina, Brüksel ve Londra’da yapacağı temaslarda ortaya çıkacağı kanaatini ortaya koyan Prodromu “Kesin olan, müzakerelerin yeniden başlaması başarısız olursa BM’nin sorumluluk yüklemesinin veya durum analizi yapmasının söz konusu olmayacağıdır” dedi.