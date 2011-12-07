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Atun Kanser Derneği'ne 3 Bin TL Bağışladı

Örnek teşkil etmesi temennisiyle Kocaismail’e 3 bin TL’lik kişisel yardım çekini takdim etti

Atun Kanser Derneği'ne 3 Bin TL Bağışladı

Örnek teşkil etmesi temennisiyle Kocaismail’e 3 bin TL’lik kişisel yardım çekini takdim etti

07 Aralık 2011 Çarşamba 08:44
Atun Kanser Derneği'ne 3 Bin TL Bağışladı
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Dernek Başkanı Raziye Kocaismail beraberindeki bir heyetle Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u ziyaret ederek, yaşadıkları bazı sıkıntıları aktardı.

Artan kanser vakaları karşısında kanser hastalarına özel hizmet veren elemanların maaşlarını ve çeşitli hasta hizmetlerini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Kocaismail, Atun’dan bu sıkıntıların aşılması için yardım talebinde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, derneğin gönüllü faaliyetlerinden övgüyle bahsederek kanserle mücadele konusunda toplum bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kanserle mücadelede maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Atun, toplumsal duyarlılığa bir örnek teşkil etmesi temennisiyle Kocaismail’e 3 bin TL’lik kişisel yardım çekini takdim etti.

Kocaismail, Atun’un göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendisine teşekkür ederek bu özverili ve destekleyici tavırlarının diğer vatandaşlara da örnek olmasını temenni ederek teşekkürlerini bildirdi.

Son Güncelleme: 07.12.2011 08:44
Anahtar Kelimeler:
BağışKanserAtun
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