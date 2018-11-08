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“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü

Lefkoşa,8 Kasım 18: “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie dün gerçekleştirdikleri görüşmede, “Piroi” (Gaziler) bölgesinden geçiş noktası açılması konusunu ele aldı.

“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü

Lefkoşa,8 Kasım 18: “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie dün gerçekleştirdikleri görüşmede, “Piroi” (Gaziler) bölgesinden geçiş noktası açılması konusunu ele aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
Lefkoşa,8 Kasım 18: “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie dün gerçekleştirdikleri görüşmede, “Piroi” (Gaziler) bölgesinden geçiş noktası açılması konusunu ele aldı.
Haravgi ve diğer gazeteler, “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kirakos Kareklas’ın dün İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’le görüştüğünü ve köy halkının, köyün bulunduğu konum sebebiyle yaşadığı zorlukları dile getirdiğini yazdı.
Habere göre, Kareklas, harita üzerinden köyün bulunduğu konumu Lillie’e izah ederek, köyün arazilerinin büyük kısmının ara bölgede yer aldığını, köyün neredeyse izole konumda bulunduğunu ve “Piroi” (Gaziler) köyünde bir geçiş noktasının açılmasıyla köy halkının Güney Lefkoşa’ya ulaşım süresinin 45-60 dakikadan 10 dakikaya ineceğini aktardı.
Söz konusu geçiş noktasının açılabilmesi için İngiliz Yüksek Komiseri’nden yardım isteyen Kareklas, Lillie’nin görüşmede, konuyu yakın zamanda Kıbrıs Türk tarafının gündemine getireceği ve girişimleri hakkında kendisine bilgi vereceği taahhüdünde bulunduğunu da öne sürdü.
(SB/FEZ)     
              
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