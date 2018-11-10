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“athienu’”daki (kiracıköy) “mestana Hanı” Restore Edildi

Lefkoşa, 10 Kasım 18 :  Larnaka’ya bağlı “Athienu”da (Kiracıköy) bulunan “Mestana Hanı”nın restore edildiği belirtildi.

“athienu’”daki (kiracıköy) “mestana Hanı” Restore Edildi

Lefkoşa, 10 Kasım 18 :  Larnaka’ya bağlı “Athienu”da (Kiracıköy) bulunan “Mestana Hanı”nın restore edildiği belirtildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:06
“athienu’”daki (kiracıköy) “mestana Hanı” Restore Edildi

Lefkoşa, 10 Kasım 18 :  Larnaka’ya bağlı “Athienu”da (Kiracıköy) bulunan “Mestana Hanı”nın restore edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Mestana Hanı”nın bakım ve restore çalışmalarının tamamlanması nedeniyle açılış töreni düzenlendiğini yazdı.

Habere göre etkinlikte konuşma yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Mestana Hanı”nın bakım ve restore çalışmalarının tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadu ayrıca “Mestana Hanı”nın, 1982 yılından itibaren antik eser  olarak ilan edildiğini de anımsattı.

(FK/HA) 

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