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Athalassa Kayıplarından Aralarında Bir De Kıbrıslı Türk’ün Bulunduğu Yedi Kişinin Kimlik Tespiti Yapıldı

Güney Lefkoşa’da bulunan ve 20 Temmuz 1974’te Türkler tarafından bombalandığı iddia edilen Athalassa Akıl Hastanesi kayıplarından aralarında 1’i Kıbrıslı Türk, 6’sı Kıbrıslı Rum olmak üzere 7 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi. 

Athalassa Kayıplarından Aralarında Bir De Kıbrıslı Türk’ün Bulunduğu Yedi Kişinin Kimlik Tespiti Yapıldı

Güney Lefkoşa’da bulunan ve 20 Temmuz 1974’te Türkler tarafından bombalandığı iddia edilen Athalassa Akıl Hastanesi kayıplarından aralarında 1’i Kıbrıslı Türk, 6’sı Kıbrıslı Rum olmak üzere 7 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi. 

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
Athalassa Kayıplarından Aralarında Bir De Kıbrıslı Türk’ün Bulunduğu Yedi Kişinin Kimlik Tespiti Yapıldı

Güney Lefkoşa’da bulunan ve 20 Temmuz 1974’te Türkler tarafından bombalandığı iddia edilen Athalassa Akıl Hastanesi kayıplarından aralarında 1’i Kıbrıslı Türk, 6’sı Kıbrıslı Rum olmak üzere 7 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdiler. 
Habere göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklama yapan Fotiu, Rum Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nün, 1974 yılındaki Athalassa Akıl Hastanesi bombardımanı sırasında hayatını kaybeden kişilerin kalıntılarına ilişkin ilk kimlik belirlemeleri ileriye götürdüğünü söyledi.
Fotiu, Athalassa Akıl Hastanesi bölgesinde gerçekleştirilen kazılardan sonra, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nün, 1’i Kıbrıslı Türk, 6’sı Kıbrıslı Rum olan 7 hastaya ait kemik kalıntıları üzerinde yaptığı incelemede ilk sonuçlara ulaştığını ifade etti. 
Fotiu, söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, hastanede bulunan 3 Kıbrıslı Türk’ten biri olduğunu da söyledi. 
Fotiu, Athalassa Hastanesi’nde hayatını kaybeden diğer 5 kişi konusunda ise, sonuçlardan emin olmak için daha çok kanıta gereksinim olduğunu ifade etti. 
Kazı çalışmaları çerçevesinde tespit edilen kalıntılara ilişkin kimlik belirleme çalışmalarının tamamlanması için çabaların devam ettiğini ifade eden Fotiu, kimlik tespitlerinin tamamlandığı zaman, “Ay.Konstantinu ve Eleni” mezarlığındaki deftere kayıtlı 7 konunun ileriye götürülmüş olacağını söyledi.  
Fotiu, başka bir zor insani çabanın sonunda bulunduklarını ve amaçlarının yaklaşık yarım asırdır bu kadar ailenin acı çekmesine yol açan bir yaranın kapatılması olduğunu da belirtti. 
Fotiu, Rum Yönetimi’nin, gerek Kıbrıslı Rum gerekse Kıbrıslı Türk kayıpların ve ölenlerin ailelerine yanıt vermek için her türlü çabayı sarf ettiğini ifade ederken bu insani konunun çözümüne yardımcı olması için de Türkiye’ye çağrıda bulundu.
 


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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:05
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